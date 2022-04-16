/692293/رئيس-زراعة-النواب-أرز-سخا-300-انجاز-جديد-يساعد-علي-تحقيق-الاكتفاء-الذاتي

أشاد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بحصول مصر علي الميدالية الذهبية بمعرض جنيف للاختراعات لعام 2022، عن ابتكار تطبيقي للدكتور حمدى الموافي رئيس المشروع القومي لتطوير الأرز باستنباط صنف أرز "سخا سوبر 300" العملاق.

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وقال الحصرى في تصريح للمحررين البرلمانيين اليوم، يعد ذلك الابتكار بمثابة إنجاز جديد يضاف لإنجازات الدولة المصرية في قطاع الزراعة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلي أهمية الابتكار لاسيما وأنه يتحمل ندرة المياة لفترة تتراوح من 8 إلي 10 أيام كما يتحمل التغييرات المناخية ويحقق إنتاجية أعلي تصل إلي 6 طن للفدان الواحد.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الابتكار الجديد يساعد في تحقيق خطة الدولة للتوسع في المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها وتأمين الغذاء للمصريين.

رئيس "زراعة النواب": أرز "سخا 300" انجاز جديد يساعد علي تحقيق الاكتفاء الذاتي

وثمن النائب هشام الحصرى، دور مركز البحوث الزراعية في ذلك الابتكار، مشيرا إلي أهمية دور المركز في خطوات التنمية الزراعية، من خلال استنباط أصناف أكثر إنتاجية وأقل استهلاكا للمياه وأكثر مقاومة للآفات.

وأشار الحصرى إلي أن لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب تسعى دائما لدعم خطوات وتوجهات الرئيس السيسي بشأن زيادة الإنتاج الزراعى، مضيفا، ولذلك فتحت اللجنة مؤخرا ملف الهندسة الوراثية لبحث الاستفادة منها في قطاع الزراعة بهدف زيادة الإنتاج في بعض المحاصيل الهامة مثل محصول الذرة الصفراء، بما لايضر بصحة الإنسان، وتم تشكيل لجنة من عدد من الجهات المختصة لبحث ذلك الأمر وإعداد توصيات بشأن آليات الاستفادة من الهندسة الوراثية بما لايضر بصحة الانسان.

وتابع الحصرى، أن حال الاستفادة من ذلك الملف ستتمكن مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وبالتالي تنخفض أسعار السلع بالداخل.