/692292/محافظ-أسيوط-يشارك-بحصاد-القمح-مع-المزارعين-أثناء-جولته-التفقدية

قام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، صباح اليوم السبت، بجولة تفقدية لعدد من قرى بمركز أبنوب، بمرافقة المهندسة هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة وتاج جلال أبوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب وبعض المزارعين بقرية عرب العوامر.

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وقام محافظ أسيوط أثناء جولته التفقدية بحصاد محصول القمح باستخدام "المنجل" مع بعض المزارعين بقرية عرب العوامر التابعة لمركز أبنوب ويشاركهم فرحتهم ببدء موسم حصاد القمح موسم 2022 وزيادة انتاجية الفدان هذا العام بالمقارنة بالأعوام السابقة.

اجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا العام في أسيوط

ولفت المحافظ أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح بالمحافظة هذا العام بلغت 230 ألف فدان بمختلف القرى والمراكز، مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حصاد القمح

حيث شارك المحافظ، بعض المزارعين فرحتهم بموسم الحصاد وقام باستخدام المنجل اليدوى وقام بحصاد القمح وسط فرحة الاهالى الذين استقبلوه بالطبل البلدى والمزمار، كما تابع استكمال اعمال الحصاد بإستخدام بعض الجرارات الزراعية والمعدات الحديثة وتجميع محصول القمح تمهيدًا لدرسه وتوريده للمطاحن والصوامع، مشيرًا إلى إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات وتجهيز اكثر من 30 مركز تجميع تشمل "الشون والصوامع والهناجر ومراكز التجميع" بمراكز ومدن المحافظة لإستلام محصول القمح من المزارعين والموردين خلال موسم الحصاد وتوريد القمح المحلي حتي نهاية اغسطس 2022 بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

سعر أردب القمح

كان محافظ أسيوط قد عقد عدة اجتماعات سابقة مع مسئولى الزراعة والتموين ومديرى الإدارات الزراعية بالمراكز والأحياء لمناقشة الاستعدادات النهائية وضوابط استقبال حصاد وتوريد القمح، كما وكلفهم بالمتابعة المستمرة لأعمال الحصاد وتوريد محصول القمح للصوامع وأماكن التجميع المخصصة لذلك وتسهيل كافة العقبات أمام المزارعين بالتنسيق مع رؤساء المراكز والقرى وكافة الجهات التنفيذية فضلا عن التنسيق مع مسئولى البنك الزراعي المصري والشركة المصرية للصوامع وشركة مطاحن مصر الوسطى للانتهاء من كافة التجهيزات لاستقبال الأقماح المحلية وفقا للكميات التي أعلنتها وزارتي الزراعة والتموين واستلام الأقماح من المزارعين وفقا لسعر 885 جنيه للإردب زنة 150 كيلو جرام وعلى حسب درجة النقاء والفرز وفتح كافة الصوامع وأماكن التجميع والشون لاستقبال الأقماح حتى انتهاء من موسم التوريد في 30 أغسطس 2022 أو إنتهاء أعمال التوريد بمختلف القرى والمراكز.