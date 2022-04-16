برعاية «مستقبل وطن» تكريم حفظة القرآن الكريم بمركز البدرشين

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قامت أمانة الحزب بمركز البدرشين بالتعاون مع النائب فرج فتحي فرج عضو مجلس الشيوخ، بتكريم أبناء قرية الشوبك الغربي، يعد هذا انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات النائب أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب والنائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبدالوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة.

دوت الخليج

مستقبل وطن يكرم حفظة القرآن الكريم بالبدرشين

وقال شعبان هيكل، أمين حزب مستقبل وطن بمركز البدرشين، إنه في إطار جهود أمانة الحزب لخدمة أهالي البدرشين بمختلف المجالات، بالتعاون مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب النائب عصام هلال عفيفي والنائب فرج فتحي فرج نواب الشيوخ، والنائب عماد الدرجلي، والنائب نادر الخبيري والنائب حازم عويان نواب البرلمان، وبحضور النائب فرج فتحي فرج نائب مجلس الشيوخ والنائب عماد عبدالتواب الدرجلي عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن والمهندس محمود شنب رئيس مجلس مدينة البدرشين و الأستاذ عادل فهمي وكيل مديرية الشباب بالجيزة والاستاذ علي محمد مدير إدارة الشباب، الأستاذ سعيد هنداوي رئيس الوحدة المحلية بالقرية، ومجموعة من المشايخ بالقرية، وحضور أعضاء هيئة مكتب الحزب بالمركز الأستاذ جمال نوفل والاستاذ اسامه هنداوي والاستاذ احمد صلاح فرج والاستاذ محمد منظور والاستاذ عماد ابو غريب والاستاذ سعد فرج، وحضور اكثر من 1000من اهالي القرية.

تم تكريم اليوم اكثر من 200من ابناءنا وبناتنا من حفظة القرآن الكريم بقرية الشوبك الغربي في جو مليء بالسعادة والفخر لوجود مثل هؤلاء الشباب والبنات من حفظة القرآن الكريم بمركز البدرشين برعاية النائب فرج فتحي فرج والذي شارك بمبلغ 30الف جنيه لتكريم وتشجيع أبناء وبنات القرية وحثهم على حفظ القرآن الكريم. وقد افتتح الحفل بالسلام الوطني، ثم القرآن الكريم وتلا ذلك الترحيب بالسادة الحضور جميعًا.

وبدأ "أمين الحزب" كلمته بالترحيب بالسادة الحضور، وقدم الشكر للسادة ضيوف المنصة لمشاركتهم فى هذا الحفل، وكما قدم وافر الشكر والتقدير للقائمين على الحفل لجهودهم.

ثم جاءت كلمة النائب "فرج فتحي فرج" الذي قدم الشكر لأعضاء مجلس إدارة مركز شباب الشوبك لحسن الاستقبال، كما قدم الشكر والتقدير لشيوخ القرية لمساعدة الشباب والبنات على حفظ القرآن الكريم وعبر عن سعادته بتكريم اهل قريته، متمنيا إقامة مثلا هذه الحفلات فى جميع قرى مركز البدرشين لتشجيع الشباب والبنات على حفظ القرآن الكريم.

وتقدم المهندس محمود شنب بوافر الشكر لاهالي القرية لتشجيع ابنائهم وبناتهم لحفظ القران الكريم.

وقام ضيوف المنصة بتقدم الشهادات والهدايا لحفظة القرآن الكريم بقرية الشوبك الغربي.

وفى نهاية الحفل قدم أعضاء مجلس إدارة النادي درع للناىب فرج فتحي فرج تكريما لمجهوداتهم لأهالي القرية.

ويأتي ذلك بمشاركة أمانة الحزب الإعلام بالمركز هدير حسام أمين مساعد الإعلام.

ويأتي ذلك في اطار السياسه التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدوله المصرية من خلال اطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم.