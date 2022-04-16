نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قيمة زكاة الفطر 2022 في مصر وكيف يتم حسابها وموعد إخراجها بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة قيمة زكاة الفطر 2022 في مصر ، الزكاة من العبادات المهمة والتي لها مكانة عالية في ديننا الحنيف، فهي تعمل على تعزيز مبدأ التعاون والترابط والشعور بالآخرين، والحث على مساعدتهم، وأيضًا من العبادات التي تقرب العبد من ربه، وتنقيه من والخطايا، وتنجيه من عذاب القبر، كما انها تفك كربات الحياة.

وزكاة عيد الفطر من الأمور التي يجب سدادها، حيث يظل صيام الفرد معلقًا بين السماء والأرض إلى أن يقوم العبد بإخراج الزكاة، وهي واجبة على كل إنسان بلغ ماله النصاب، ومنذ اليوم الأول من شهر رمضان يسأل الجميع عن قيمة زكاة الفطر، وهذا ما سنتعرف عليه الآن في ذلك المقال، حيث سنتعرف سويًا ما هي قيمة زكاة الفطر 2022 في مصر، وفقًا لما صرح به مفتي الجمهورية وعلماء الأزهر.

قيمة زكاة الفطر 2022 في مصر

أعلنت دار الإفتاء أنه تقرر أن تكون قيمة زكاة الفطر 2022 في مصر هي 15 جنيهًا للفرد الواحد، وهذا جاء بعد انعقاد مؤتمرًا مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والذي أكد أنه تم تقديرها بالحد الأدنى 15 جنيهًا للفرد، ولا مانع في إخراج أكثر من ذلك.

ولقد أوضح أن دار الإفتاء تستند لما ورد عن الإمام أبي حنيفة أن إخراج الزكاة يكون بما يعادل 2 كيلو ونصف من القمح عن كل فرد، لأنه يعتبر القوت الأساسي لأهل مصر، واختتم حديثه بحث الجميع على إخراج الزكاة للمحتاجين والفقراء حتى تعم مشاعر السعادة والفرحة على الجميع.

كيف يتم حساب زكاة الفطر 2022 في مصر؟

كما ذكرنا أنه يتم حساب الزكاة بما يعادل سعر أردب القمح الذي يتناوله جموع المصريين، والذي وصل سعره الآن 900 جنيه ووزنه يبلغ 150 كيلو.

وبهذا سيكون سعره 6 جنيه، والصاع في الكيلو يساوي 2.04 كيلو، وبكل سهولة نستطيع معرفة حساب زكاة الفطر كالآتي:-

2.04 × 6 جنيه سعر الكيلو = 12.24 جنيه.

لذا صرحت دار الإفتاء 15 جنيه أي أنها قامت بزيادة طفيفة نظرًا لاختلاف الأسعار.

ما هو الوقت المحدد لإخراج زكاة الفطر؟