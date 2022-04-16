مصادر: نبيل أبو شيخة محبوس تنفيذاً لقرار جهات التحقيق فى قضية أمن دولة عليا تعود لـ2021

أكدت مصادر أن المحامي نبيل أبو شيخة، الذي ألقى القبض عليه مؤخراً، محبوس على ذمة قضية حصر أمن دولة عليا تعود إلى عام 2021، مشيراً إلى أن قرار القبض عليه، جاء تنفيذاً لقرار جهات التحقيق في القضية.
وقالت المصادر إن جهات التحقيق أصدرت قرارًا بحبس نبيل أبو شيخة 15 يومًا على ذمة القضية، لافتاً إلى إنه تم إيداع أبو شيخة بسجن شبين.
ونفت المصادر كافة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ربطت القبض على المحامى نبيل أبو شيخة وحبسه، بما نشره من تدوينات على موقع فيسبوك، انتقد خلالها أداء الفنان ياسر جلال مسلسل "الاختيار 3"، وقالت المصادر إن تلك الأنباء عارية تمامًا عن الصحة وليست لها علاقة بالواقع.
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