القومي للمرأة ينظم فعاليات المرحلة الثالثة من برنامج منهجية الادخار والاقراض بمحافظة...

في اطار مشروع مجموعات الادخار والاقراض الرقمي- ضمن برنامج الشمول المالي الذي ينفذة المجلس ضمن انشطة تنمية الاسرة وحياة كريمة اقيمت فاعليات المرحلة الثالثةمن البرنامج التدريبي "منهجية الادخار والاقراض" بمحافظة الجيزة والذي استهدف الميسرات والمشرفات الميدانيات بالمشروع بمراكز الصف -اطقيح وقد هدف التدريب الي توضيح اهداف مجموعات الادخار والاقراض والتدريب علي كيفيه ادارة تلك المجموعات وتكوين الجلسات بها وايضا التدريب علي كيفية وضع ميثاق لعمل المجموعة و كيفية اجراء الانتخابات للاعضاء بداخل المجموعه بالاضافه الي جلسه مخصصه عن مهارات المدرب كما شملت الجلسات تدريب عن الشمول المالي ومدي اهميته.

واقيم التدريب تحت متابعة واشراف الدكتورة/ماجدة محمود مقررة فرع المجلس بالمحافظة وقد قام بالتدريب كلا من أ/ مروة حسن مشرفة محافظة الجيزة وا/ خالد الدسوقي مشرفة محافظة الدقهلية