كيف نتعامل مع مواقع التواصل فى نهار رمضان؟.. مستشار المفتى يرد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح عاشور، فى حلقة جديدة من برنامج "فتاوى رمضانية"، المعروض عبر "دوت الخليج"، أن التعامل مع هذه المواقع لا بد أن يكون بطريقة صحيحة، سواء فى نهار رمضان أو غيره.

وتابع: أمرنا الله أن نفعل الطاعة فى رمضان وللإنسان ثواب مضاعف، كما أمرنا أن نمتنع عن المعصية وإن فعلتها فالعقاب أشد.