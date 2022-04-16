رئيس الوزراء يتفقد محطة مترو أنفاق المتحف المصرى الكبير

جدة - نرمين السيد - توجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقب زيارته المتحف المصرى الكبير، لتفقد محطة مترو أنفاق المتحف المصرى الكبير، لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال إنشائها.





رافق مدبولى، محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتورعصام والى، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق.

وطالب رئيس الوزراء، خلال تفقده، بضرورة تكثيف الأعمال بمختلف المحطات الجارى إنشاؤها ضمن الخط الرابع لمترو الأنفاق، بما يسهم فى سرعة دخولها الخدمة، مشيرا إلى أنه بانتهاء الأعمال بهذه المحطات، ستحدث نقلة نوعية فى وسائل النقل الجماعى، وسيتم توفير خدمات النقل الجماعى المتميزة، لتلك المنطقة الحيوية، وربطها بمناطق إقليم القاهرة الكبرى.

وأضاف مدبولى، أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ العديد من مشروعات النقل الجماعى التى تستهدف من خلالها توفير خدمات نقل متطورة ومميزة للمواطنين، بما يسهم فى سهولة ويسر حركتهم، منوها إلى أن من بين تلك المشروعات، مشروع المونوريل، والقطاع الكهربائى، إلى جانب التوسع فى إقامة خطوط لمترو الانفاق، لزيادة الربط بين مختلف المناطق على مستوى القاهرة الكبرى.

وخلال تفقده أعمال محطة مترو المتحف المصرى الكبير، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتورعصام والى، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، حول نسب تنفيذ الأعمال داخل المحطة، والتى تأتى ضمن محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، الذى يبلغ طوله 42 كم، ويصل عدد محطاته إلى 38 محطة، موضحا أنه يتم تنفيذ هذا الخط على مرحلتين، المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كم.

وتشتمل على 17 محطة، فيما تمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة القاهرة الجديدة بطول 23 كم، و21 محطة، مضيفا أنه من المخطط أن ينقل الخط بمرحلتيه حوالى 2 مليون راكب يوميا، وبذلك يعتبر حلقة الوصل بين محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر، حيث ستحقق المرحلة الأولى منه والجارى تنفيذها حاليا تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثانى للمترو فى محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو فى محطة الملك الصالح ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة.