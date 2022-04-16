الصحة تواصل الكشف عن فيروس سى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك تحت شعار "100 مليون صحة"، حيث يتم الفحص بالمجان للعام الرابع على التوالى، وذلك منذ انطلاق المبادرة يوم 21 من شهر نوفمبر الماضى.

جاء ذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستمرار عمل المبادرة لمدة 5 أعوام على التوالى لطلاب المرحلة الإعدادية، لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس "سى".