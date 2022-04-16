/692289/ازالة-156-لافتة-اعلانية-غير-مرخصة-بالشرقية

تمكنت إدارة الإعلانات بالديوان العام بمحافظة الشرقية من شن حملات يومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع ليصل إجمالي ما تم رفعه خلال أسبوع (١٥٦) إعلان مخالف وبدون ترخيص وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين

دوت الخليج

أشارت هبه عبد التواب مديرة إدارة الإعلانات بمحافظة الشرقية إلى أنه تم إزالة (١٤) إعلان بمركز ومدينة الزقازيق و(١٢) إعلان بحى أول الزقازيق و(١١) بحى ثانى الزقازيق و(١٢) إعلان بمركز ومدينة منيا القمح و(١٦) بمركز ومدينة الحسينية و(٦) بمركز ومدينة أبو حماد و(٩) بمركز ومدينة ههيا و(١٣) بمركز ومدينة الإبراهيمية و(٣٣)بمدينة القرين و(١١)بمركز ومدينة كفر صقر و(١٣) بمركز ومدينة أبوكبير و(٦) بمركز ومدينة مشتول السوق ويأتى هذا فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام وتماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة.

تعليمات محافظ الشرقية

وقالت الدكتورة اسماء عبد العظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية والمستشار الاعلامى للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ان ذلك جاء تنفيذا لتعليمات الدكتور المحافظ والمنبثقة من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورىة والتى تقضى بضرورة تكثيف المتابعة واستمراريتها لمنع التعديات على الاراضى الزراعية واملاك الدولة والبناء المخالف واعلانات الشوارع والاعلانات المركزية الغير مرخصة وازالتها واتخاذ الاجراءات القانونية حيال الذين قاموا بها

رؤساء المراكز والمدن

وبدوره أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية بضرورة التعاون مع ادارة الاعلانات فى رفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين تطبيقًا للقانون ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

استهداف إعلانات الشوارع

ومن جانبه أكد محافظ الشرقية أن هذه الحملات تستهدف مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين لتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل الحسم وإزالة الإعلانات العشوائية والغير مرخصة وإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين ووفقًا للضوابط والتنظيم الذي تتضمنه لائحة الإعلانات والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التي حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.