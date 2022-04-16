/692288/مسلسل-بطلوع-الروح-الحلقة-1-محاولة-تجنيد-منة-شلبي-للتنظيم-الداعشي-بالإجبار

تستعد قناة mbc مصر لعرض مسلسل بطلوع الروح الحلقة 1 بداية من مساء اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة بدلا من مسلسل مين قال الذي انتهى عرضه أمس الجمعة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل بطلوع الروح الحلقة 1

ويترقب عدد كبير من الجمهور معرفة أحداث مسلسل بطلوع الروح الحلقة 1، وذلك بسب الجدل الذي أثير على العمل بعد طرح البوستر الدعائي متهمينه بمحاربة الدين الاسلامي ومطالبين بمقاطعته.

أحداث مسلسل بطلوع الروح الحلقة 1

ومن المقرر أن تدور أحداث مسلسل بطلوع الروح الحلقة 1 حول الفنانة منة شلبي فتاة متزوجة من دكتور جامعي يسيطر عليه عدد من أفراد جماعة داعش الإرهابية حتى ينضم له، ليحاول هو الأخر ضم زوجته للنساء الداعشيات التي ترأسهم الفنانة إلهام شاهين ولكن ليس بالسيطرة على فكرها وإنما بإجبارها على ذلك.

وكانت قد ظهر اجبار الداعشين على تجنيد بعد العناصر لهم في البرومو الدعائي للعمل التي ظهرت به إلهام شاهين بالكرباج وهي تقول: «اننا هنا اليوم لنقيم عدل الله ونعلن كلمة الحق»، في وسط تكبيرات هائلة سيطرت على البرومو.

مواعيد عرض مسلسل بطلوع الروح الحلقة 1

يعرض مسلسل بطلوع الروح الحلقة 1 على قناة mbc مصر في تمام الساعة الـ 9 مساء طوال شهر رمضان، على أن يعاد في تمام الساعة 11 مساءً، على قناة mbc مصر 2.

ويعد العمل من بطولة منة شلبي، إلهام شاهين، أحمد داود، أحمد السعدني، محمد حاتم، دياموند بو عبود، ودارينا الجندى، وتأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكرى، وإنتاج صادق الصباح.

رسالة مسلسل بطلوع الروح

جدير بالذكر أنه صرحت إلهام شاهين بالرسالة الأساسية للعمل، فقالت: "مسلسل بطلوع الروح سياسي اجتماعي، وفيه أكشن ومشاهد حربية فهو عمل شامل ومتنوع، هدفه تصحيح الأفكار المغلوطة للعقول الظلامية، واحنا هنصحح الكثير من الأفكار، وهنلقي الضوء على الشخصيات التي بيصفها البعض بـ المتاجرة بالدين، لكن أنا بصفها بأنها بيتفهم الدين غلط".

وتابعت: “ربنا خلق الأديان عشان تعلمنا الأخلاق والتسامح والحب والتعايش معا ومع الآخر، والأديان شيء جميل في حياتنا وبتخلق لينا حياة محترمة وجميلة تحكمها مباديء وقيم، ومش بتدعونا إلى العنف أو أننا نكون ضد الآخرين، الأديان فيها التسامح والحب والخير".