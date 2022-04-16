/692286/قبل-مواجهة-اليوم-الأهلي-يتسلح-للرجاء-المغربي-بفوز-وحيد-بدوري-الأبطال-منذ-2005

يترقب عشاق النادي الأهلي المباراة الحاسمة لناديهم، في العاشرة مساء اليوم، السبت، أمام فريق الرجاء البيضاي المغربي، وذلك ضمن ذهاب منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب الأهلي وي السلام، قبل مباراة العودة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل الموافق 24 إبريل من الشهر الجاري، بالمغرب الساعة 12 صباحًا.

دوت الخليج

وتعد هذه المباراة التي ستقام اليوم، هي المواجهة العاشرة للفريقين في تاريخ مواجهتهما في البطولات المختلفة، والتي تميل كفتها نوعًا ما إلى فريق الرجاء المغربي، كما سبق والتقيا الفريقان في 7 مواجهات في البطولات الإفريقية المختلفة، استطاع الفريق المغربي أن يفوز في مواجهتين، منهم واحدة بالقاهرة، وأخرى بالمغرب، بينما لم يفز الأهلي سوى في مباراة واحدة فقط على الرجاء في منافسات دوري الأبطال.

سيطرة للرجاء بدوري المجموعات

أول لقاء جمع الفريقين كان في عام 1999 وشهد فوز الرجاء المغربي بهدف نظيف على ملعب الأهلي بالقاهرة، واستطاع الفريق المغربي الحصول على تلك النسخة من منافسات دوري الأبطال، قبل أن يتجدد اللقاء بينهما مرة أخرى في 2001-2002، ليفوز الرجاء على الأهلي مرة أخرى بنتيجة 1-2 في المغرب، وتعادلا في القاهرة بنتيجة 3-3، وذلك في آخر نسخة حصل فيها الزمالك على اللقب الإفريقي.

فيما أحرز الأهلي أول انتصار له فريق الرجاء المغربي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2005، بهدف مقابل لا شيئ، ثم تعادل في مباراة العودة بهدف لكل فريق، وقد توج النادي الأهلي بالبطولة هذا العام.

مباراة السوبر

وشهدت المباراة الأخيرة التي جمعت بين الفريقين، والتي أقيمت بقطر العام الماضي، في كأس السوبر الإفريقي، تعادل الفريقين بهدف لكل منهما، ليتوجها إلى لعب ركلات الترجيح، ليفوز الأهلي بنتيجة 5-6، ويتوج باللقب.

وكانت القرعة التي أجراها الإتحاد الإفريقي لكرة القدم قبل أيام، قد وضعت النادي الأهلي في مواجهة نادي الرجاء المغربي، ومن المنتظر أن يواجه الفائز من تلك المواجهة، التي تقام على شوطين، الأول بالقاهرة والثاني بالمغرب، الفائز من مواجهة فريقي الترجي التونسي، ووفاق سطيف الجزائري، والتي انتهت المباراة الأولى بينهما التي أقيمت، أمس، الجمعة، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في إنتظار مباراة الإياب في ملعب رادس بتونس.