/692281/20-مايو-إسعاد-يونس-تبدأ-تصوير-حواديت-صاحبة-السعادة

تستعد الفنانة إسعاد يونس لتصوير عمل فني جديد بعنوان “حواديت صاحبة السعادة”، وذلك بداية من شهر مايو المقبل وخاصة يوم 20، لتستعيد من خلاله نشاطها الفني مرة أخرى.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل حواديت صاحبة السعادة

ويتناول العمل الفني حواديت صاحبة السعادة لـ إسعاد يونس قصص منفصلة تتناول دراما إجتماعية مختلفة ليس لها علاقة بحياة إسعاد يونس، ومن المقرر طرحه بعد الانتهاء من تصويره تزامنا مع انتهاء الموسم الرمضاني 2022.

إسعاد يونس في مسلسل العائدون

وكانت قد شاركت إسعاد يونس في السباق الرمضاني 2022 بـ مسلسل العائدون الذي يخوض بطولته الفنانة أمينة خليل والفنان أمير كرارة، اذ ظهرت به كضيفة شرف بدور أستاذة جامعية وعمة الفنانة أمينة خليل.

يذكر أن مسلسل "العائدون" تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد فراج، وجيهان خليل، وإسلام جمال، ومحمد عز، وهاجر الشرنوبى، وميدو عادل، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، منهم محمد ممدوح وكذلك نجوم عرب منهم أحمد الأحمد وجنيد زين الدين.

مواعيد عرض مسلسل العائدون

يعرض مسلسل العائدون الحلقة 7 عبر شاشة DMC الفضائية اليوم الجمعة في تمام الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً، ويعاد الساعة الثالثة صباحًا ويعاد للمرة الثانية الساعة الخامسة مساءً من اليوم التالي.

ويُعرض عبر قناة دي إم سي دراما، في تمام الساعة الواحدة إلا ربع بعد منتصف الليل، في حين تكون الإعادة في تمام الساعة الثامنة صباحًا، والإعادة الأخرى في الواحدة والنصف ظهرًا.

أحداث مسلسل العائدون الحلقة 14

دار مسلسل العائدون الحلقة 14 حول سياف والي داعش الذي قام بتطليق زوجته بعد أن حاولت أختها الهرب والذي عاقبها بقتلها، كما أعلى الأمر لأبو بلال المهاجر ليجلب علاء ويجعله يلتقي به عند النقطة ٧٥، وفي الشارع أوقف علاء شخص وقال له إنه من طرف أبو بلال وأخذه معه في سيارة، وبعد ذلك يتضح أنه اختبار عندما يفتح الضابط عمر باب السيارة.