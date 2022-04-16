/692280/حبس-المتهم-بذبح-سيدة-ونجلتها-15-يوما-بالغربية

قررت نيابة طنطا، بمحافظة الغربية، حبس سائق توك توك 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة قتل ربة منزل وابنتها وسرقة مبلغ مالي وهاتف محمول كان بحوزة الضحية، وتخلص منهن بإلقائهن داخل ترعة بإحدى قري طنطا.

دوت الخليج

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية اخطارا من شرطة النجدة بورد بلاغًا يفيد العثور على جثتين مجهولي الهوية في حالة تعفن داخل ترعة قرية الرجدية بدائرة مركز طنطا وجرى انتشال الجثتين ونقلهما إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

انتشال الجثة ونقلها الي مشرحة مستشفى طنطا الجامعي

وعلي الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية وتم انتشال الجثة ونقلها الي مشرحة مستشفى طنطا الجامعي وبالفحص تبين أن جثة الأولى ربة منزل، تدعي "سماح.أ ، وتبلغ من العمر 38 عامًا، والثانية ابنتها وتدعي ملك حسن، وتبلغ من العمر 10 سنوات، مقيمين في منطقة العجيزي، بدائرة أول طنطا.

ملابسات الواقعة

وكثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق توك توك، كانت تستأجره المجني عليها أثناء ذهابة إلى بعض المشاوير الخاصه بها حيث أنها تعمل في تجارة الملابس.