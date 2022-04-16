/692279/تشكيل-توتنهام-الرسمي-أمام-برايتون-فى-الدوري-الإنجليزي

يدخل فريق توتنهام مباراته اليوم السبت، أمام نظيره برايتون، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الواحد والنصف ظهراً، ضمن منافاست الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل توتنهام امام برايتون

فى حراسة المرمي:لوريس

فى خط الدفاع:رويال - روميرو- داير- دافيز - ريجيريون

فى خط الوسط: :رودريجو بيتانكور- ديان كولوسيفسكي- رويال-بيير إميل هوجبيرج

فى خط الهجوم: سون- هاري كين.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة توتنهام ضد برايتون عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

حقق مانشستر يونايتد الفوز على نظيره توتنهام

حقق مانشستر يونايتد الفوز على نظيره توتنهام بنتيجة 3/2 على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مباريات الأسبوع الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وهاجم الفريقين كل مرمى الأخر وكان اللقاء مفتوح بهجمات هنا وهناك، وشهدت المواجهة تألق كبير للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بإحرازه هاتريك في شباك توتنهام رجح كافة فريقه.

وأفتتح رونالدو الأهداف في الدقيقة 12، ثم تعادل هاري كين لتوتنهام من ركلة جزاء في الدقيقة 35، وبعدها بثلاثة دقائق يسجل رونالدو الهدف الثاني للمانيو قبل أن يتعادل ماجواير بهدف ذاتي في مرماه بالدقيقة 72.

وكانت المباراة في طريقها إلى التعادل ولكن يعود رونالدو في الدقيقة 82 وسجيل هدف الفوز لفريقه برأسية قوية، ويهدي 3 نقاط غالية لمانشستر يونايتد.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة رقم 50 بالمركز الرابع، بينما توقف رصيد توتنهام عند 45 نقطة بالمركز السابع.

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة توتنهام

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: أليكس تيليس - رافائيل فاران - هاري ماجواير - ديوجو دالوت

خط الوسط: نيماينا ماتيتش - فريد - بول بوجبا

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - كريستيانو رونالدو - جادون سانشو

تشكيل توتنهام لمواجهة مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: سيرجو ريجيلون - بن ديفيز -إيريك داير - كريستيان روميرو - مات دوهيرتي

خط الوسط: إيميل هويبيرج - رودريجو بينتانكور

خط الهجوم: ديان كولوسيفسكي - هاري كين - سون هيونج