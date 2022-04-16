الأمن توصل لهم.. مزاح صبية بالإسماعيلية وراء وفاة مواطن بأزمة قلبية

عقب رصد تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام مجموعة من الصبية بالإسماعيلية بإلقاء أكياس من المياه على بعضهم بقصد المزاح وقيام أحدهم بإلقاء كيس على مجموعة من الأشخاص الجالسين بأحد المحال.
وعلى إثر ذلك قام أحد الجالسين بالعدو خلفهم وأثناء ذلك أصُيب المذكور بأزمة قلبية وتوفي، وأمكن تحديد الصبية مرتكبي الواقعة (ثلاثة أحدث – مقيمين بمحافظة الإسماعيلية).
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وأولياء أمورهم وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة أثناء قيامهم باللهو على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
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