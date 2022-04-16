الأجهزة الأمنية تنجح في ضبط مرتكبي واقعة سرقة محل مصوغات ذهبية بالقاهرة الجديدة

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط مرتكبى واقعة سرقة عدد من المشغولات الذهبية من داخل محل مصوغات ذهبية كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة. وتلقت بلاغاً من مالك المحل المشار إليه، تضمن قيام 3 أشخاص يستقلون دراجتين ناريتين بالدخول لمحيط المحل ملكه وقيام أحدهم بكسر الزجاج الجانبى بإستخدام "شاكوش"وسرقة (عدد من المشغولات الذهبية) ولاذوا بالفرار. وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة عن تحديد مرتكبى الواقعة (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة القليوبية). وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادههم ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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