وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان سوق العبور

اللواء محمود شعراوى لـ" التجار " : دوركم مهم ونشكركم علي ما تقوموا به للسيطرة علي الأسعار ودعم جهود الحكومة للتخفيف علي المواطن

وزير التنمية المحلية : جميع السلع الأساسية متوافرة بالأسواق بتخفيضات وكميات وجودة مناسبة للمواطنين

اللواء خالد عبدالعال : الدولة قامت باجراءات سريعة للسيطرة على إرتفاع الأسعار وجميع السلع متوافرة

تفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة صباح اليوم السبت سوق العبور للجملة لمتابعة توافر احتياجات المواطنين من الخضراوات والفاكهة والأسماك والتمور بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المبارك ، حيث يعتبر سوق العبور أكبر أسواق الجملة بمحافظة القاهرة والمحافظات المجاورة لها للبيع بأسعار الجملة .

وأستهل وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة جولتهما في السوق بعقد لقاء موسع مع التجار ، حيث ناقشا خلاله آليات ضبط الأسعار فى السوق باعتباره أكبر أسواق الجملة لبيع الخضروات والفاكهة

خاصة بعد أن شهدت الأسعار زيادة وفروق بصورة كبيرة بين سعر الجملة بالسوق والأسعار فى الأسواق الخارجية وتجار التجزئة ، مؤكدين أن الهدف من زيارة السوق هو التعرف على الأسعار عَلِي الطبيعة بعد وصولها من المزارعين والمشكلات التي تواجه التجار للعمل عَلِي حلها لأن الجميع يعمل من أجل مصلحة المواطن و توفير السلع بأسعار مناسبة له .

ومن جانبهم أكد تجار سوق العبور على وقوفهم إلى جانب القرارات والإجراءات التى تتخذها الدولة لخفض الأسعار والسيطرة عليها والتخفيف على كاهل المواطنين من محدودى الدخل ، مؤكدين أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت مؤخراً انخفاضاً فى الأسعار يتراوح ما بين ٣٠ ٪؜ الي ٥٠ ٪؜ كما ستشهد انخفاضات آخرى خلال الأيام القادمة من شهر رمضان المبارك .

وأضاف التجار : نحن مع الدولة بكل ما نملك ووطنيون وعارفين ظروف الناس .. ولابد أن تساعدنا الحكومة في السيطرة علي بعض الأسواق العشوائية والغير مرخصة والحلقات الوسيطة التي تساهم في زيادة الأسعار ، واكد التجار ان التغيرات المناخية التي تمر بها مصر ودول العالم آثرت علي المنتجات الزراعية ، ولكن الفترة الأخيرة شهدت ضخ كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة مما ساعد علي خفض الاسعار .

كما طالب التجار بزيادة جهود الدولة في الثقافة الزراعية والارشاد الزراعي خاصة مع التغيرات المناخية الحالية ، مؤكدين علي أهمية المشروعات القومية التي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجال الزراعة مثل الصوب الزراعية والمليون ونصف مليون فدان والتي ساهمت في عدم مضاعفة ارتفاع الأسعار علي المواطن .

ومن جانبه أكد وزير التنمية المحلية أن هناك زيادات وفروق أسعار غير مبررة في السلع الأساسية والخضراوات والفاكهة علي الرغم من حرص الحكومة علي عدم زيادة أسعار السولار خلال الفترة الأخيرة لتأثيره المباشر علي أسعار نقل السلع والمنتجات الغذائية والزراعية ، وفي الوقت الذي تشهد فيه الأسعار العالمية للمواد البترولية ارتفاعات بصورة كبيرة حول العالم وصلت الي 200 ٪؜ ، ووجه اللواء محمود شعراوي حديثه لتجار سوق العبور : احنا جايين نحط ايدينا في ايديكم لإن دوركم مهم ونشكركم علي ما تقوموا به من السيطرة علي الأسعار والتخفيف علي المواطن ودعم جهود الدولة في هذا الشأن .

وأكد "شعراوى " حرص الدولة على بذل كل الجهود الممكنة لتوفير السلع الأساسية والمنتجات الغذائية والخضروات والفاكهة للمواطنين بأسعار مخفضة ومناسبة للتخفيف على الأسر الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية دور أسواق الجملة فى توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وإحداث توازن فى الأسعار بما يضمن بيع المنتجات بسعر مناسب يتلائم مع الأسعار الحقيقة فى أسواق الجملة وتحقيق هامش ربح جيد للتجار والتغلب على ظاهرة الارتفاع الغير مبرر فى الأسعار خاصة فى ظل الظروف الحالية .

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن الوزارة تتابع بصورة يومية حركة الأسواق فى جميع المحافظات وهناك استقراراً وتوافراً لجميع السلع الغذائية والمنتجات الأساسية للمواطن بمختلف أنواعها ، بالإضافة إلى وجود مخزون استراتيجي كافي من السلع وعلى رأسها الأسماك واللحوم والفراخ والدقيق والسكر والزيت والأرز والمكرونة ولا يوجد أي نقص في أي سلعة بالأسواق ، مضيفاً أن إجمالي عدد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوارد التي تم إنشاؤها بالمحافظات وصلت حتى اليوم السبت حوالي 21 ألف لمختلف الوزارات والجهات بالدولة وعلى رأسها معارض " أهلا رمضان " .

وشدد وزير التنمية المحلية علي حرصه لتذليل وحل أي مشكلات والاستجابة لأي مطالب خاصة بتجار سوق العبور بما يساهم في استمرار التخفيضات علي أسعار الخضروات والفاكهة .

ومن جانبه أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الجميع يعمل من أجل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في زيادة المعروض وتخفيض الأسعار لإحداث توازن في السوق، والتغلب على ظاهرة الارتفاع الغير مبرر في أسعار السلع.

وأضاف محافظ القاهرة أن الإجراءات السريعة للسيطرة على إرتفاع الأسعار التى اتخذتها الدولة حرصًا على المواطنين في ظل الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية أسهمت بشكل فعال فى ضبط الأسعار بالأسواق .

وأكد اللواء خالد عبدالعال على أهمية دور تجار سوق العبور باعتباره أكبر أسواق الجملة في إحداث توازن بأسعار الخضر والفاكهة والمساهمة فى خفض الأسعار لمصلحة المواطن .

وأكد محافظ القاهرة على توافر جميع السلع بأسواق القاهرة ومن خلال المنافذ والمعارض التى أقامتها المحافظة فى جميع الأحياء بالتنسيق مع الغرفة التجارية والقطاع الخاص بهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية .

ودعا محافظ القاهرة المواطنين لترشيد الاستهلاك وعدم تخزين السلع باعتبار أن المواطن شريك للدولة في عبور الأزمة العالمية مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة مع إحكام الرقابة على الأسواق للتصدي لأى محاولة لحجب أو احتكار السلع ، ومنع المغالاة في الأسعار .

وسوق العبور مقام على مساحة ٣٠٠فدان تضم ١٩٠ فدان للسوق المركزي منها ١٦.٥ فدان مخصصة لانتظار الشاحنات و١٥ فدان مساحات خضراء بالإضافة إلى ١١٠ فدان للمنطقة الصناعية والتخزين والمباني الإدارية ويخدم سوق العبور القاهرة والمحافظات المجاورة ويعتبر أكبر سوق للخضار والفاكهة واللحوم والأسماك.