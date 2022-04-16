القومى للمرأة بالمنيا يواصل تدريب الادخار والاقراض

في اطار مشروع مجموعات الادخار والاقراض الرقمي- ضمن برنامج الشمول المالي الذي ينفذة المجلس ضمن انشطة تنمية الاسرة وحياة كريمة اقيمت فاعليات المرحلة الثالثة من البرنامج التدريبي "منهجية الادخار والاقراض" بمحافظة المنيا والذي استهدف الميسرات والمشرفات الميدانيات بالمشروع بقري تانوف-بني حرام-نزلة البدرمان-الناصرية- وقد هدف التدريب الي توضيح اهداف مجموعات الادخار والاقراض والتدريب علي كيفيه ادارة تلك المجموعات وتكوين الجلسات بها وايضا التدريب علي كيفية وضع ميثاق لعمل المجموعة و كيفية اجراء الانتخابات للاعضاء بداخل المجموعه بالاضافه الي جلسه مخصصه عن مهارات المدرب كما شملت الجلسات تدريب عن الشمول المالي ومدي اهميته واقيم التدريب تحت اشراف المجلس بالمحافظة واقيم التدريب باشراف الدكتورة منال ابو سمرة مقررة فرع المجلس بالمحافظة وقال بالتدريب كلا من الاستاذ محمد صلاح مشرف محافظة المنيا والاستاذ محمد عامر مشرف محافظة الشرقية وقد قام بالتدريب كلا من الاستاذة اشجان خلف والاستاذة سلوي عبد الحميد يوسف

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