السيسى يؤكد موقف مصر الثابت بالتوصل لحل عادل يضمن حقوق الشعب الفلسطينى

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالوفد الأمريكى، مشيراً إلى الأهمية التى توليها مصر للتواصل الدائم مع قيادات الكونجرس فى إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا، وذلك فى إطار العلاقات الثنائية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة.

وأكد حرص مصر على تعزيز تلك العلاقات فى إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، لا سيما فى ظل الواقع الإقليمى المضطرب فى المنطقة وما يفرزه من تحديات متصاعدة.

من جانبهم، أكد أعضاء الوفد الأمريكى الأهمية الكبيرة التى توليها الولايات المتحدة للعلاقات مع مصر، مثمنين المستوى المتميز للتعاون المشترك بين البلدين، ومشيرين إلى أن مصر تعد ركيزة الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط والعالم العربى، فضلاً عن كونها شريكاً محورياً للولايات المتحدة فى المنطقة، مع التأكيد على التقدير البالغ لدور مصر الناجح والفاعل تحت قيادة السيد الرئيس فى تحقيق الاستقرار والأمن فى مصر بعد النجاح فى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وإرساء المفاهيم والقيم النبيلة لحرية الاعتقاد بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التى تتم داخل مصر لتحقيق التنمية الشاملة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى عدد من المجالات، لا سيما على الصعيد السياسى والعسكرى والاقتصادى، كما تم التطرق إلى التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما تم التباحث بشأن مستجدات القضية الفلسطينية، حيث أشاد وفد الكونجرس بالجهود المصرية الداعمة لعملية السلام، فى حين أكد الرئيس موقف مصر الثابت فى هذا الخصوص بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطينى وفق المرجعيات الدولية، الأمر الذى من شأنه أن يفتح آفاقاً للتعايش والتعاون بين جميع شعوب المنطقة.