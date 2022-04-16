تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. الهجرة والتعليم تنظمان «احتفال اتكلم عربى»

جدة - نرمين السيد - تنظم وزارتى الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم السبت، فعاليات "احتفال اتكلم عربى" بإحدى المدارس الدولية بالقاهرة، فى إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربى".





يأتى تنظيم الاحتفال تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال لقائه بالسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، بتوسيع نطاق البرامج التعليمية والتثقيفية التفاعلية الرامية نحو تعزيز انتماء شباب وأطفال المصريين بالخارج والداخل للوطن وترسيخ مبدأ الهوية المصرية، وذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية "اتكلم عربى" وبالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة والشخصيات العامة من سفراء المبادرة الرئاسية.

وكانت وزارة الهجرة قد أطلقت المبادرة الرئاسية "اتكلم عربى" فى سبتمبر 2019 ودخلت حيز التنفيذ رسميا فى أكتوبر 2020، ثم حظيت برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهدف مواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء مصر فى الخارج وتعزيز وتأصيل الروح الوطنية بداخلهم، علاوة على ترسيخ قيم التعايش السلمى والمواطنة وقبول الآخر.

من جهتها، عبرت الكاتبة سماح أبو بكر عزت والتى تشارك فى فعالية اليوم عن سعادتها بالتعاون مع وزارتى الهجرة والتربية والتعليم، وقالت إن حدث اليوم يأتى فى إطار استكمال التعاون فى مبادرة اتكلم عربى التى سبق وشاركت فى عدة فعاليات لأبناء المصريين بالخارج على هامش ملتقى الجاليات وكذلك داخل الجناح المصرى بمعرض إكسبو الدولى بدبى.

وأضافت سماح، أن المشاركة فى فعالية اليوم مع أبناء المدارس الدولية يعد أول تطبيق لتوجيهات رئيس الجمهورية خلال تشرفى بلقاءه، وتكليفات سيادته بتكثيف الفعاليات والكتابة خلال الفترة المقبلة فى مجال الأدب الوطنى للأطفال لتحقيق التوعية الهادفة للأجيال المستقبلية بشكل مبسط ومستساغ بخصوص محاور الأمن القومى لمصر وسبل تحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن إذكاء الحس الوطنى لدى الأطفال وزرع القيم والمثل الوطنية لديهم فى المهد وكلها أهداف تحققها مبادرة "اتكلم عربى".