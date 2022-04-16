الوزراء: الإيصال الإلكترونى يساعد على وصول ما يدفعه المستهلك إلى الدولة

وذلك من خلال إنشاء نظام مركزى إلكترونى يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لشركات بيع السلع وتقديم الخدمات مع المستهلكين، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكترونى مع أجهزة نقاط البيع "POS" والأنظمة المحاسبية المميكنة لإصدار الإيصالات لدى التجار ومقدمى الخدمات.
جاء ذلك فى "فيديوجراف" نشره مركز المعلومات اليوم السبت، يوضح فيه أهم مزايا منظومة "الإيصال الإلكترونى"، والتى أعلنت وزارة المالية البدء فى التشغيل التجريبى لها فى 15 أبريل الجارى، قبل تطبيقها إلزاميا فى الأول من يوليو المقبل.
وذكر الفيديو، أن منظومة "الإيصال الإلكترونى" تأتى استكمالا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، فى إطار المشروع القومى لتحديث وميكنة الضرائب، بعد تسجيل أكثر من 52 ألف شركة على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وإرسالها أكثر من 154 مليون فاتورة إلكترونية، بما يعكس نجاح مصر فى أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط فى تطبيق تلك التجربة.
وتطرق الفيديو إلى العديد من المزايا التى يساعد تطبيق منظومة "الإيصال الإلكترونى" فى تحقيقها، ومنها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبى فى أقل وقت ممكن، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، وغيرها.
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