الرعاية الصحية تؤكد أهمية التحول المؤسسى للمنشآت الصحية لجهة واحدة

جدة - نرمين السيد - أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية أهمية مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد فى التحول المؤسسى للمنشآت الصحية لجهة واحدة مما يضمن إدارتها وتشغيلها وتوفير رعاية صحية بمعايير موحدة ومطابقة لأعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية.





وأوضحت الهيئة، عبر منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم السبت، أنه يتم التحول المؤسسى للمنشآت الصحية من الجهات المختلفة التابعة لها بوزارة الصحة والسكان إلى جهة واحدة وهى الهيئة العامة للرعاية الصحية، لتختص بعمليات إدارة وتشغيل المنشآت الصحية، إضافة إلى ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين من خلال تلك المنشآت الصحية وتأهيلها للحصول على درجات التسجيل والاعتماد، ومطابقتها لأعلى المعايير العالمية.

يأتى ذلك ضمن حملة "شامل"، وحلقاتها الأولى للحملة "أنا شامل.. أنا متأمن"، والتى أطلقتها الهيئة العامة للرعاية الصحية، بداية من شهر رمضان الكريم، للتوعية بأهمية مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، ودور وخدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية فى ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بالمحافظات، وبأعلى معايير السلامة الأمان والجودة العالمية.

ولفتت الهيئة، إلى امتداد حملة "شامل" بامتداد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات الجديدة، نظرا لأهمية التوعية بالمشروع كأكبر مشروع قومى للإصلاح الصحى فى مصر، يضمن علاج كل المصريين بكرامة وجودة عالمية ودون تمييز، ويحقق التغطية الصحية الشاملة لهم.