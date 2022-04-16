وزير التنمية لتجار العبور: دوركم مهم.. ونشكركم على ضبط الأسعار (صور)

جدة - نرمين السيد - حيث يعتبر سوق العبور أكبر أسواق الجملة بمحافظة القاهرة والمحافظات المجاورة لها للبيع بأسعار الجملة.

واستهل وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة جولتهما فى السوق بعقد لقاء موسع مع التجار، حيث ناقشا خلاله آليات ضبط الأسعار فى السوق باعتباره أكبر أسواق الجملة لبيع الخضروات والفاكهة، خصوصا بعد أن شهدت الأسعار زيادة وفروق بصورة كبيرة بين سعر الجملة بالسوق والأسعار فى الأسواق الخارجية وتجار التجزئة.

وأكدا أن الهدف من زيارة السوق هو التعرف على الأسعار عَلِى الطبيعة بعد وصولها من المزارعين والمشكلات التى تواجه التجار للعمل عَلِى حلها لأن الجميع يعمل من أجل مصلحة المواطن وتوفير السلع بأسعار مناسبة له.

ومن جانبهم، أكد تجار سوق العبور وقوفهم إلى جانب القرارات والإجراءات التى تتخذها الدولة لخفض الأسعار والسيطرة عليها والتخفيف على كاهل المواطنين من محدودى الدخل، مؤكدين أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت مؤخرا انخفاضا فى الأسعار يتراوح ما بين 30% إلى 50%،؜ كما ستشهد انخفاضات أخرى خلال الأيام المقبلة من شهر رمضان المبارك.

وأضاف التجار: نحن مع الدولة بكل ما نملك ووطنيون وعارفين ظروف الناس.. ولا بد أن تساعدنا الحكومة فى السيطرة على بعض الأسواق العشوائية وغير المرخصة والحلقات الوسيطة التى تساهم فى زيادة الأسعار.

وأكد التجار أن التغيرات المناخية التى تمر بها مصر ودول العالم آثرت على المنتجات الزراعية، ولكن الفترة الأخيرة شهدت ضخ كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة مما ساعد على خفض الأسعار.

كما طالب التجار بزيادة جهود الدولة فى الثقافة الزراعية والإرشاد الزراعى، خصوصا مع التغيرات المناخية الحالية، مؤكدين أهمية المشروعات القومية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مجال الزراعة مثل الصوب الزراعية والمليون ونصف مليون فدان والتى ساهمت فى عدم مضاعفة ارتفاع الأسعار على المواطن.

ومن جانبه، أكد وزير التنمية المحلية أن هناك زيادات وفروق أسعار غير مبررة فى السلع الأساسية والخضراوات والفاكهة على الرغم من حرص الحكومة على عدم زيادة أسعار السولار خلال الفترة الأخيرة لتأثيره المباشر على أسعار نقل السلع والمنتجات الغذائية والزراعية، وفى الوقت الذى تشهد فيه الأسعار العالمية للمواد البترولية ارتفاعات بصورة كبيرة حول العالم وصلت إلى 200%؜.

ووجه محمود شعراوى حديثه لتجار سوق العبور: "احنا جايين نحط إيدينا فى إيديكم، لأن دوركم مهم ونشكركم على ما تقومون به من السيطرة على الأسعار والتخفيف على المواطن ودعم جهود الدولة فى هذا الشأن".

وأكد شعراوى، حرص الدولة على بذل كل الجهود الممكنة لتوفير السلع الأساسية والمنتجات الغذائية والخضروات والفاكهة للمواطنين بأسعار مخفضة ومناسبة للتخفيف على الأسر الأكثر احتياجاً ومحدودى الدخل تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أهمية دور أسواق الجملة فى توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وإحداث توازن فى الأسعار بما يضمن بيع المنتجات بسعر مناسب يتلائم مع الأسعار الحقيقة فى أسواق الجملة وتحقيق هامش ربح جيد للتجار والتغلب على ظاهرة الارتفاع الغير مبرر فى الأسعار خاصة فى ظل الظروف الحالية.

وأضاف محمود شعراوى، أن الوزارة تتابع بصورة يومية حركة الأسواق فى جميع المحافظات وهناك استقراراً وتوافراً لجميع السلع الغذائية والمنتجات الأساسية للمواطن بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى وجود مخزون استراتيجى كافى من السلع وعلى رأسها الأسماك واللحوم والفراخ والدقيق والسكر والزيت والأرز والمكرونة ولا يوجد أى نقص فى أى سلعة بالأسواق، مضيفاً أن إجمالى عدد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوارد التى تم إنشاؤها بالمحافظات وصلت حتى اليوم السبت حوالى 21 ألف لمختلف الوزارات والجهات بالدولة وعلى رأسها معارض "أهلا رمضان".

وشدد وزير التنمية المحلية، على حرصه لتذليل وحل أى مشكلات والاستجابة لأى مطالب خاصة بتجار سوق العبور بما يساهم فى استمرار التخفيضات على أسعار الخضروات والفاكهة.

ومن جانبه، أكد خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الجميع يعمل من أجل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى زيادة المعروض وتخفيض الأسعار لإحداث توازن فى السوق، والتغلب على ظاهرة الارتفاع الغير مبرر فى أسعار السلع.

وأضاف محافظ القاهرة أن الإجراءات السريعة للسيطرة على ارتفاع الأسعار التى اتخذتها الدولة حرصًا على المواطنين فى ظل الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية أسهمت بشكل فعال فى ضبط الأسعار بالأسواق.

وأكد خالد عبدالعال أهمية دور تجار سوق العبور باعتباره أكبر أسواق الجملة فى إحداث توازن بأسعار الخضر والفاكهة والمساهمة فى خفض الأسعار لمصلحة المواطن.

وأوضح محافظ القاهرة، على توافر جميع السلع بأسواق القاهرة ومن خلال المنافذ والمعارض التى أقامتها المحافظة فى جميع الأحياء بالتنسيق مع الغرفة التجارية والقطاع الخاص بهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية.

ودعا محافظ القاهرة المواطنين لترشيد الاستهلاك وعدم تخزين السلع باعتبار أن المواطن شريك للدولة فى عبور الأزمة العالمية، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة مع إحكام الرقابة على الأسواق للتصدى لأى محاولة لحجب أو احتكار السلع، ومنع المغالاة فى الأسعار.