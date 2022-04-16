الرواشدة: شبكة الربط الكهربائى بين الأردن والعراق ومصر نموذج يحتذى به

جدة - نرمين السيد - أكد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردنى المهندس أمجد الرواشدة، أن مشروع تعزيز الربط الكهربائى بين الأردن والعراق وبين الأردن ومصر يسير وفق خطة وبرنامج زمنى محدد.





ووصف شبكة الربط الكهربائى بين الأردن والعراق ومصر، بأنها أنموذج يحتذى به للربط الكهربائى الناجح بين الدول العربية، منوها بأهمية الربط الكهربائى العربى لتعزيز استقرار الأنظمة الكهربائية فى الدول المرتبطة، ورفد اقتصاد هذه الدول بقيمة مضافة وإيصال خدمة التيار الكهربائى للمناطق غير المخدومة.

وقال الرواشدة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية، إن تبادل الطاقة من خلال الربط الكهربائى العربى والإقليمى، جاء نتيجة لما حققه الأردن من نقلة نوعية فى مجال التوليد واستقرار الشبكة الكهربائية، منوها بتوافق مساعى الأردن مع توجهات الاتحاد العربى للكهرباء لإنشاء سوق لقطاع الكهرباء العربى، وتعزيز التعاون مع منظمة التعاون العالمى لتنمية الربط الكهربائى لتسريع الربط العابر للحدود ونشر الطاقة المستدامة وإنشاء شبكة ربط كهربائى عالمية بحلول عام 2050.

وفيما يتعلق بالربط الكهربائى الأردنى السعودى، أشار الرواشدة إلى أنه تم الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية الخاصة بالمشروع، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين ممثلة بوزارة الكهرباء السعودية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، بهدف تفويض الشركات المعنية فى كلا البلدين لإعداد اتفاقيات الربط، واختيار النموذج الأفضل لتمويل المشروع.

وحول تزويد لبنان بالكهرباء من الشبكة الأردنية، قال الرواشدة، إن الأردن وقع مع لبنان وسوريا عقد تزويد الطاقة الكهربائية واتفاقية العبور اللازمتين للبدء بتزويد الطاقة الكهربائية من الأردن إلى لبنان عبر الشبكة الكهربائية السورية".