رفع 915 حالة تعد وإشغال بالجيزة (صور)

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وشنت أجهزة محافظة الجيزة ممثلة فى حى الهرم وقطاع هضبة الأهرام، حملات إشغالات مكبرة أسفرت عن ضبط 380 حالة إشغال ضمت كراسى وشيش وثلاجات واستاندات وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعة جائلين، وعلى الفور تم رفع كافة حالات الإشغال مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام.
وفى حى جنوب تم رفع 110 حالة إشغال من شوارع قره بن شريك ومراد ويافع بن يزيد وتم التحفظ على عدد 8 مركبات توك توك غير مرخص.
وفى حى العمرانية تم شن حملة إشغالات مكبرة على شوارع الهرم ومحمود سامى البارودى والشعب ومحور الفريق كمال عامر وجمال الدين الأفغانى وخاتم المرسلين أسفرت عن رفع 200 حالة إشغال وكلبشة السيارات المتعدية على الطريق العام والجزر الوسطى.
كما شنت محافظة الجيزة من خلال حى شمال حملات مكبرة لكلبشة السيارات المتعدية على الطريق الأرصفة والمتروكة بالجزر الوسطى حيث شملت شوارع الوحدة ومحمد حجازى، وفى مدينة الحوامدية تم شن حملة مسائية مكبرة أسفرت عن رفع 64 حاله اشغال للمحال والمنشآت التجارية والمقاهى.
وفى مركز ومدينة البدرشين تم رفع 90 حالة إشغال من شوارع النيل السعيد وعمرو بن العاص وآثار سقارة، كما شنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة منشأة القناطر حملات مسائية لإزالة إشغالات المحال والمنشآت التجارية أسفرت عن رفع 70 حالة إشغال متنوعة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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