/692275/مسلسل-في-بيتنا-روبوت-الجزء-الثاني-الحلقة-14-تتصدر-تريندات-السوشيال-ميديا

يواصل مسلسل في بيتنا روبوت الجزي الثاني تصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد عرض الحلقة 14 من العمل، وأتى على رأس تلك المواقع موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وموقع البحث جوجل.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير نجاحات مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني

تصدر مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل، بعد طرح الحلقة 14 من العمل والذي دارت حول قيام محمود الليثى بخطف يوسف وعلاء وهدير حتى يتمكن من الوصول إلى هادي، وعلى جانب آخر، يستمر المهندس سامح فى محاولات الايقاع بيوسف والتجسس عليه من اجل الفوز بمسابقة الروبوت.

مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني يتصدر تريند يوتيوب

هذا ويواصل مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني تصدر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، اذ يتردد بين المركز الثاني والمركز الأول بفيديوهات الطريفة على موقع يوتيوب.

ويعد مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني بطولة هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيرى عادل والعمل فكرة أحمد محيى وأحمد المحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابى وإنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.

مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني

ويعرض مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني على شبكة قنوات الحياة الفضائية في تمام الساعة 6:20 مساءً ويعاد الساعة 1 صباحًا و10 صباحًا في اليوم التالى، كما يتم عرض المسلسل على منصة “WATCH IT”، كما ينطلق عرضه أيضًا على قناة CBC في تمام الساعة 6:20 دقيقة مساءً، وقناة DMC في تمام الساعة 7 مساءً والإعادة الأولى الساعة 1 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 11 صباحًا اليوم التالي.

قصة مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني

وتدور قصة الجزء الثاني حول ظهور مهندس منافس جديد ليوس بشركه منافسه ويقوم بتصنيع روبوت منافس يتميز بالقوة اسمه "متين" وتدور بينهم مسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدار الحلقات، وعلى الجانب الآخر، يفاجئ يوسف وساره بحملها في أول حلقه وتظهر معاناة ومشاكل االزواج في فترة الحمل.