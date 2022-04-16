مسلسل الاختيار 3 الحلقة 15 تواصل فضح الإخوان.. إليكم المواعيد والقنوات الناقلة

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يترقب الجمهور فضيحة جديدة لجماعة الإخوان الارهابية من خلال مسلسل الاختيار 3 الحلقة 15 التي من المقرر عرضها اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

دوت الخليج يرصد مواعيد وقنوات عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 15

يذاع مسلسل الاختيار 3 الحلقى 15 في مساء اليوم السبت الموافق 16 من شهر إبريل على قناة on، على أن تكون الإعادة الأولى الساعة 4.20 صباحاً والثانية الساعة 3.25 مساء.

فيما يعرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 15 على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء، فضلًا عن عرضه على منصة Watch It الإلكترونية في تمام الساعة 9.30 مساءً.

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 15

ومن المقرر أن يستكمل مسلسل الاختيار 3 الحلقة 14 فضائحة لجماعة الأخوان الارهابية والكشف عن تسريب جديد يهدد تلك الجماعة، اذ رصدت الحلقة 14 إغلاق مجمع المصالح الحكومية، ومن جانبه عرض مصطفى -أحمد السقا- على إسراء إحدى زوجات أعضاء الجماعة الإرهابية أن يساعدها وينجدها من الجماعة ووقعت الأخيرة بالفعل في أيديهم وطلب مصطفى من رئيسه في جهاز الأمن أن ينقذها بمساعدة قوات الأمن الخاصة.

وأبطل مروان-أحمد عز- خطة خيرت الشاطر -خالد الصاوي- في تكوين جيش خاص بهم من طلبة حقوق وتربية رياضية بالتعاون مع فرد أجنبي، كما نجح أحمد السقا في إنقاذ إسراء بعد اقتحامه المنزل الذي احتجزها فيه الإرهابين وقرر أن يعيدها لداعش أو يجعلها تعمل معه وانتهت الأحداث بتسجيل مسرب لفساد الإخوان.

أبطال مسلسل الاختيار 3

جدير بالذكر أن مسلسل الاختيار 3 يخوض بطولته كلا من الفنان ياسر جلال وأحمد السقا، جمال سليمان، وهيدى كرم، خالد زكي، منى عبد الغني، سمر مرسي، نور محمود، مفيد عاشور، خالد الصاوي، وكريم عبد العزيز وأحمد عز، وصبري فواز، محمد رياض، إيمان العاصي، أمير المصري، محمود البزاوي، نادية رشاد، فضلا عن عدد من ضيوف الشرف وهم محمد على رزق، أشرف زكي، حسنى شتا، دنيا المصري، وآدم الشرقاوي، وهشام إسماعيل، ومحمد العمروسي، وشريف خير الله، وأحمد وفيق، وصبحي خليل، وأحمد بدير وناردين عبد السلام.