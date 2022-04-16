قبل مواجهات اليوم.. تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي

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يتصدر فريق مانشستر سيتي على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 74 نقطة، جمعها من 31 مباراة، وبفارق نقطة عن فريق ليفربول الذي يأتي في المركز الثاني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الدوري الإنجليزي

مان سيتي 74 نقطة

ليفربول 73 نقطة

تشيلسي 62 نقطة

توتنهام 57 نقطة

أرسنال 54 نقطة

وست هام 51 نقطة

مان يونايتد 51 نقطة

وولفرهامبتون 49 نقطة

ليتسر سيتي 40 نقطة

كريستال بالاس 37 نقطة

برايتون37 نقطة

أستون فيلا 36 نقطة

برينتفورد 36 نقطة

ساوثهامبتون 36 نقطة

نيوكاسل يونايتد 34 نقطة

ليدزيونايتد 33 نقطة

إيفرتون 28 نقطة

بيرنلي 24 نقطة

بيرنلي 24 نقطة

واتفورد 22 نقطة

نورويتش 21 نقطة.

ترتيب الدوري الانجليزي بعد مباراة ليفربول والسيتي

واستمر مانشيستر سيتي على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة بعد التعادل مع ليفربول وصيف الترتيب برصيد 73 نقطة بعد التعادل الذي سيطر على المباراة التي أقيمت بين الفريقين ليقترب السيتي من حسم البريميرليج على حساب رفاق محمد صلاح.

محمد صلاح ينقذ ليفربول من خسارة الدوري أمام السيتي

سجل السيتي الهدف الأول بعد أن سدد كيفين دي بروين كرة قوية من خارج منطقة الجزاء اصدمت في قدم فابينيو ثم ارتطمت في القائم الأيسر وسكنت الشباك فيما تعادل الريدز بعد أن مرر أندرو روبيرتسون تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء ومررها ترينت أرنولد من لمسة واحدة من على القائم الثاني لديوجو جوتا أمام المرمى وسدد الأخير الكرة في المرمى بسهولة.

وأحرز جيسوس الهدف الثاني للسيتي بعد أن ارسل جواو كانسيلو تمريرة طولية رائعة من خارج منطقة الجزاء وصلت لجيسوس داخل منطقة الجزاء خلف المدافعين الذي سددها بمهارة في الشباك فيما سجل ساديو ماني التعادل للريدز بعد تمريرة رائعة لمحمد صلاح.

تشكيل ليفربول ضد مانشستر سيتي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: روبرتسون، فان دايك، ماتيب، أرنولد.

وسط الملعب: فابينيو، هندرسون، تياجو ألكانتارا.

الهجوم: محمد صلاح، جوتا، ماني.