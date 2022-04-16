/692273/بمشاركة-القنصل-العام-بالرياض-الجالية-المصرية-بالسعودية-تقيم-أمسية-ثقافية-احتفالا-بشهر-رمضان

شارك السفير طارق المليجي، القنصل العام بالرياض، في الأمسية الرمضانية التي أقامتها الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية، بحضور بعض رجال الأعمال السعوديين والفنانين السعوديين وعدد من الجنسيات العربية الأخر.

من جانبه رحب القنصل العام بالرياض، طارق المليجي، بالحضور مقدمًا التهاني لأبناء مصر بمناسبة شباب شهر رمضان، مؤكدا أنه شهر الانتصارات, وآخرها انتصار العاشر من رمضان، مقدمًا التحية لجيش مصر العظيم.

دوت الخليج

وأشاد المليجي، بتكاتف أبناء الجالية المصرية بالرياض ودورهم فيحل كثير من المشكلات بالتعاون مع القنصلية العامة، قائلا: مكتبي مفتوح في أي وقت، وهاتفي متاح لأيا من أبناء الجالية في أي وقت.

من جانبه، أكد عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أن الأمسية مثلت كل المصريين بجميع أطيافهم، مشيرا إلى أن صعيد مصر مثل جناح خاص بأبناء الجالية النوبية عرض فيه أشهر الأكلات والمشروبات النوبية وزين جناح أبناء النوبة بصور الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته الأخيرة للصعيد.

وأكد أن أبناء الجالية المصرية المسيحية، شاركوا في الاحتفال لإبراز معنى الوحدة الوطنية والتآخي الدائم بين جميع المصريين.

وأشار إلى مشاركة المطرب أشرف عبدالعزيز، في إحياء الاحتفال من خلال تقديم مدائح نبوية وتواشيح دينية وبعض الأغاني من التراث المصري الأصيل.

وشهدت الأمسية التي أقامتها الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية، تفاصيل عن عادات وتقاليد المصريين في شهر رمضان تحت شعار "ليلة مصرية"، حيث تم تقديم وجبتي الإفطار والسحور لجميع المشاركين.