/692271/النائب-حازم-الجندي-فضح-مخططات-الإخوان-جعلت-البعض-يحاول-نشر-الفتن-لشق-الصف-الوطني

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أن النجاحات التي حققتها الدولة المصرية مؤخرا على كافة المحاور والأصعدة، وأصبحت محل إشادة دولية، أزعجت أعداء الوطن الذين يسعون بشتي الطرق إلي زعزعة الأمن والإستقرار الداخلي .

دوت الخليج

وقال عضو مجلس الشيوخ، أن المواطن المصري يعي جيدا أن النجاحات التي تحققت من مشروعات كبري وعملاقة بجانب حالة الإستقرار الأمني الذي تنعم به الدولة جعلتها مستهدفة داخليا وخارجيا من قبل جماعات لا تريد الخير لها ، لافتا، أن وعي المواطنين وإدراكهم لخطورة الموقف وما يحاك ضد وطنهم هي الصخرة الصلبة التي أجهضت كافة المخططات والمؤامرات.

النائب حازم الجندي: فضح مخططات الإخوان جعلت البعض يحاول نشر الفتن لشق الصف الوطني

وأضاف الجندي، في بيان له، إنه في الوقت الذي يتم كشف وفضح مخططات جماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها لإسقاط الدولة ، نجد أن هناك محاولات لإستغلال بعض المواقف لتحقيق مصالح أطراف معينه من خلال استغلال مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة لبث الفتن لخلق صراعات داخلية متنوعة سواء اقتصادية أو سياسية أو إجتماعية وغيرها، من أجل احداث وقيعه بين المصريين واستنزاف مؤسسات الدولة .

وطالب المهندس حازم الجندي، جموع المصريين بجميع طوائفهم وانتماءاتهم المختلفة بالتكاتف خلف الدولة في مواجهة محاولات شق الصف الوطني، وأن يكونوا جميعا يدا واحدة خلف القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على الدولة من أي محاولات إرهابية أو مخططات تستهدف ضرب النسيج الوطني أو إحداث أزمات في الوقت الذي تكشف فيه الدولة مخططات الإخوان. وشدد مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، علي أن المرحلة الراهنة والقادمة تحتاج إلى مزيد من التكاتف بين الشعب والدولة لمواجهة التحديات.