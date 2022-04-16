مايا مرسي تستقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة و الأمينة التنفيذية للجنة...

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة السيدة فيرا سونجوي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة و الأمينة التنفيذية للجنةالاقتصادية لأفريقيا (ECA). ، للتعرف على جهود مصر في مجال تمكين المرأة والفتاة .

استهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بالترحيب بالسيدة فيرا سونجوي في المجلس القومي للمرأة خلال الزيارة التى تقوم بها إلى مصر ،مشيرة الى أن المجلس القومي للمرأة هو الآلية الوطنية المعنية بشؤون المرأة وله 27 فرع في جميع انحاء الجمهورية .

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي إنه خلال ال7 سنوات الماضية شهد ملف المرأة تحول كبير سواء في مجال وضع الخطط والاستراتيجيات والتشريعات أو تبنى سياسات من أجل تمكين المرأة في كافة المجالات ، مشيرة إلى أن ذلك يرجع لوجود إرادة سياسية قوية في مصر تؤمنبالمرأة وتساند تمكينها ووصولها إلى كافة المناصب القيادية، حيث وصلت الكوتا الدستورية للسيدات في البرلمان الى 25 % وارتفعت فيالانتخابات البرلمانية الآخيرة الى 28% ، كما تصل نسبة المرأة في مجلس الوزراء الى 25% .

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود المجلس للوصول للمرأة على الأرض ، مشيرة الى حملات طرق الابواب التي ينفذها المجلس من خلالفروعه في مختلف محافظات الجمهورية ، بالإضافة إلى العديد من الحملات الإعلامية الى يأتي في مقدمتها حملة التاء المربوطة " سرقوتك" . .

كما اشارت الدكتورة مايا مرسي جهود مصر في مجال الاستجابة السريعة لاحتياجات المرأة المصرية خلال جائحة كورونا.

وذكرت الدكتورة مايا مرسي ايضا رؤية مصر لانتقال بيئي عادل من خلال ٧ ركائز أساسية والتي استعرضتها خلال مشاركتها كرئيسةلوفد مصر فى فعاليات الدورة ٦٦ للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (CSW66) المنعقدة بنيويورك.

وأشارت إلى إطلاق المجلس القومي للمرأة تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، مبادرة " نورة" لتمكين الفتيات بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التعاونالدولي، ووزارةالهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمجلس القومي للطفولة والأمومة ، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصريةفي قرى حياة كريمة.

من جانبها أكدت السيدة فيرا سونجوي انها لمست خلال زيارتها لمصر وجود إرادة سياسية حقيقية في مصر لتمكين المرأة والفتاة في كافةالمجالات ، مشيرة أن لدينا أيضاً في عدد من دول أفريقيا حملة لتمكين الفتيات من عمر 18الى24 عاماً يتم من خلالها تعليم الفتيات العديدمن المهارات التى تساعد على تنمية مهاراتهن والمشاركة بشكل فاعل في المجتمع .