موجة حارة من اليوم تصل ذروتها غدا والعظمى بالقاهرة تسجل 39 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن البلاد تشهد ارتفاعا كبيرا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء من اليوم السبت إثر دخول كتلة هوائية شديدة الحرارة يصاحبها هبوب رياح جنوبية .

وتكون ذروة الارتفاع غدا الأحد، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 39 درجة كما ترتفع درجة الحرارة الصغرى أيضًا وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية خلال هذه الفترة من العام.

ويكون هناك رياح جنوبية نشطة وجافة مثيرة للرمال والأتربة على مناطق واسعة من الصحراء الغربية يوم السبت وتمتد الى القاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد يوم الأحد، ليسود طقس حار جاف ويكون مغبرا فى بعض المناطق.

ويشهد اليوم السبت ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية ، معتدل على السواحل الشرقية ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى لطيف على شمال الصعيد و جنوب سيناء معتدل على جنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم السبت سيشهد نشاط رياح على أغلب الأنحاء الأنحاء بالجمهورية وطقس مشمس بشمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 28والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 19 درجة، وسانت كاترين العظمى 29 درجة والصغرى 11.