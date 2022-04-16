المعهد القومي لعلوم البحار يستقبل وفدًا إفريقيّا من مركز التدريب الإقليمي للموارد...

تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا من د. عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، حول استقبال فرع المعهد بالإسكندرية وفدًا إفريقيًّا من مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، وذلك بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وفي إطار البرنامج التدريبي الإقليمي تحت عنوان "الإدارة المتكاملة للموارد المائية كأداة للتكيف مع تغير المناخ"، والذي يضم 25 متدربًا من 15 دولة إفريقية.

وأشار التقرير إلى تنظيم المعهد ورشة عمل للوفد الإفريقى؛ لدراسة الموضوعات المختلفة فى مجال علوم البحار والمصايد، وتأثير التغير المناخى على التنمية الساحلية، مع استعراض أنشطة المعهد فى تلك المجالات، والبرامج الخاصة بحماية البيئة البحرية، من خلال تقديم العديد من المحاضرات العلمية والبرامج التنفيذية التى ينظمها المعهد مع الجهات المختلفة بالدولة، وقد أدار الورشة د. طارق عثمان رئيس شعبة البيئة البحرية، ود. عبير منير وكيل الشعبة، ونخبة من الخبراء فى مجال الطبيعة البحرية.

وأضاف التقرير أنه تم مناقشة آليات التعاون المستقبلي مع أعضاء الوفد الإفريقي، ودراسة إعداد مذكرات تفاهم مع الدول الإفريقية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

وفي ختام الزيارة، قام الوفد بجولة في المعامل البحثية، ومعرض الأحياء المائية، والمتحف البحرى بالفرع، وذلك بمرافقة د. حمدي عمر المشرف على معرض الأحياء المائية، والذي قدم شرحًا عن الأسماك والكائنات البحرية التي يضمها المعرض بفرع الإسكندرية.