البيئة تنتهى من إجراء المراجعة البيئية لمحطة كهرباء الكريمات ٢ و ٣...

وزيرة البيئة : ربط محطة كهرباء الكريمات على شبكة رصد الانبعاثات الصناعية لجهاز شئون البيئة

فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قامت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي باجراء مراجعة بيئية لمحطة توليد الكهرباء (الكريمات ٢ و ٣ المركبة) الكائنة بمنطقة الصف بمحافظة الجيزة.

تبين لفريق الإلتزام البيئي أن المحطة تم ربطها على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية بجهاز شئون البيئة، كما تعمل المحطة بالغاز الطبيعى وذلك وفقًا لآلية تكنولوجيا الإنتاج الأنظف الصديقة للبيئة، فى إطار كفاءة التشغيل والمقدرة على العمل دون صدور انبعاثات عن عمليات التشغيل مع اتباع الصيانة الدورية.

كما أن المحطة تدعم الشبكة القومية الكهربائية لمجابهة الأحمال المتزايدة وإمداد قرى بالانارة لرفع مستوى معيشة المواطنين.

وقد تمكنت الإدارة العامة للالتزام البيئى على منشآت الطاقة من انتهاء المراجعة البيئية لعدد من المحطات، كما تقوم على جانب آخر بعقد اجتماعات عدة مع عدد آخر من المحطات بهدف متابعة إجراءات الإصحاح البيئى لها منها محطات بنى سويف، البرلس، عتاقة، العين السخنة، سيدى كرير، غرب دمياط.