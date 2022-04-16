وتبين لفريق الإلتزام البيئى، أن المحطة تم ربطها على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية بجهاز شؤون البيئة، كما تعمل المحطة بالغاز الطبيعى وفقا لآلية تكنولوجيا الإنتاج الأنظف الصديقة للبيئة، فى إطار كفاءة التشغيل والمقدرة على العمل دون صدور انبعاثات عن عمليات التشغيل مع اتباع الصيانة الدورية.
كما أن المحطة تدعم الشبكة القومية الكهربائية لمجابهة الأحمال المتزايدة وإمداد قرى بالانارة لرفع مستوى معيشة المواطنين.
تمكنت الإدارة العامة للالتزام البيئى على منشآت الطاقة من انتهاء المراجعة البيئية لعدد من المحطات، كما تعقد اجتماعات عدة مع عدد آخر من المحطات بهدف متابعة إجراءات الإصحاح البيئى لها منها محطات بنى سويف، البرلس، عتاقة، العين السخنة، سيدى كرير، غرب دمياط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انتهاء المراجعة البيئية لمحطة كهرباء «الكريمات 2 و3 المركبة» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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