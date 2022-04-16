وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: هناك إرادة سياسية مصرية لتمكين المرأة

جدة - نرمين السيد - قالت فيرا سونجوى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لإفريقيا (ECA) إنها لمست خلال زيارتها لمصر وجود إرادة سياسية حقيقية لتمكين المرأة والفتاة فى كل المجالات.





جاء ذلك خلال زيارتها للمجلس القومى للمرأة، واستقبلتها الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس للتعرف على جهود مصر فى مجال تمكين المرأة والفتاة.

وأشارت إلى أننا لدينا أيضا فى عدد من دول إفريقيا حملة لتمكين الفتيات من عمر 18 إلى 24 عاماً يتم من خلالها تعليم الفتيات العديد من المهارات التى تساعد على تنمية مهاراتهن والمشاركة بشكل فاعل فى المجتمع.

من جانبها، رحبت الدكتورة مايا مرسى بفيرا سونجوى فى المجلس القومى للمرأة خلال الزيارة التى تقوم بها إلى مصر، مشيرة الى أن المجلس القومى للمرأة هو الآلية الوطنية المعنية بشؤون المرأة وله 27 فرعا فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضحت أنه خلال الـ7 سنوات الماضية شهد ملف المرأة تحول كبير سواء فى مجال وضع الخطط والاستراتيجيات والتشريعات أو تبنى سياسات من أجل تمكين المرأة فى كل المجالات، مؤكدة أن ذلك يرجع لوجود إرادة سياسية قوية فى مصر تؤمن بالمرأة وتساند تمكينها ووصولها إلى كافة المناصب القيادية.

ولفتت إلى أن الكوتا الدستورية للسيدات فى البرلمان وصلت إلى 25 % وارتفعت فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة إلى 28%، كما تصل نسبة المرأة فى مجلس الوزراء إلى 25%.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسى جهود المجلس للوصول للمرأة على الأرض، مشيرة الى حملات طرق الأبواب التى ينفذها المجلس من خلال فروعه فى مختلف محافظات الجمهورية ، بالإضافة إلى العديد من الحملات الإعلامية الى يأتى فى مقدمتها حملة التاء المربوطة "سر قوتك".

كما أشارت إلى جهود مصر فى مجال الاستجابة السريعة لاحتياجات المرأة المصرية خلال جائحة كورونا.

وسلطت الضوء على رؤية مصر لانتقال بيئى عادل من خلال 7 ركائز أساسية والتى استعرضتها خلال مشاركتها كرئيسة لوفد مصر فى فعاليات الدورة 66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (CSW66) المنعقدة بنيويورك.