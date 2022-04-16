وزير القوى العاملة يتابع تدريب 115 متدربا على التفصيل والطباعة بسوهاج

جدة - نرمين السيد - وذلك فى إطار دورات التدريب التى يتم تنفيذها حاليا ضمن مشروع النهوض بالمرأة وتنمية قدراتها والمنفذ فى محافظات الفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا.

وأوضح الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج - فى تقريره للوزير، وفقا لبيان الوزارة اليوم السبت - أنه تنفيذا لتكليفات الوزير بمتابعة دورتى الطباعة على المنسوجات والتفصيل والحياكة والمستهدف فيه تنمية مهارات وقدرات المرأة وتأهيلها لسوق العمل ومساعدتها فى فتح مشروعات صغيرة تدر دخلا يضمن لهن حياة كريمة قامت المديرية بتنفيذ دورتين تدريبيتين.

وقال إن الدورتين التدريبيتين تشمل، الأولى فى الطباعة على المنسوجات بمركز التدريب المهنى بسوهاج، حيث تم تدريب 68 متدربا على مهنة الطباعة على المنسوجات وعلى الأوانى الفخارية وتم توزيع ما تم طباعته على المتدربين فى ختام التدريب، والدورة الثانية فكانت على التفصيل والخياطة وتم تنفيذها بمركز التدريب المهنى بطهطا وشملت 47 متدربة، وتم توزيع ما تم تفصيله على المتدربات بختام التدريب.

ولفت إلى أن الوزارة وفرت جميع الآلات والأدوات اللازمة للتدريب والمواد الخام وتكلفة المدربين، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ تسع ندوات تثقيفية أثناء التدريب خاصة باستراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة شملت قضايا الزواج المبكر، وتنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية، والتحرش الجنسى، والمساواة وعدم التمييز بمجال العمل، وذلك بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بسوهاج فرع المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للسكان.

وأشار إلى أن الدورات شملت ثلاث ندوات فى ريادة الأعمال بالتعاون مع فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شملت الخدمات المالية وغير المالية التى يقدمها الجهاز، وكيفية عمل المشروعات الصغيرة والحصول على التراخيص اللازمة لذلك ودراسات الجدوى وحساب المخاطر والتسويق للمنتجات لضمان نجاح المشروعات.

وأكد أنه تم تنفيذ تكليفات الوزير بضرورة متابعتها بعد انتهاء التدريب وتوفير فرص عمل لائقة ومساعدتهن لدى كافة الجهات لفتح مشروعات صغيرة لهم وتذليل كافة المعوقات، كما استمع لآراء المتدربات اللاتى أبدين سعادتهن بتلك التدريبات وأبدى البعض منهن رغبتهن فى فتح مشروعات صغيرة والبعض الآخر رغبتهن فى توفير المديرية فرصا لهن فى المنشآت والمصانع، مكلفا إدارة التشغيل بالتنسيق مع مكاتب القوى العاملة بتوفير فرص عمل قريبة من محل إقامتهم وموافاة الوزارة بذلك.