الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ469 ألف مواطن بمستشفى الهلال

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 469 ألفًا و382 مواطنا، من خلال مستشفى الهلال التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، خلال 6 أشهر، فى إطار حرص الوزارة على النهوض بالمنظومة الصحية، وتقديم أفضل خدمات طبية للمواطنين.





وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن مستشفى الهلال قدم خدماته الطبية والعلاجية لـ111 ألفًا و552 مريضًا من المترددين على العيادات الخارجية، فيما قدم قسم الاستقبال بالمستشفى، الخدمة الطبية لـ23 ألفًا و134 مريضًا، بالإضافة إلى تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لـ9 آلاف و229 مريضًا بالأقسام الداخلية بالمستشفى.

وتابع عبدالغفار أن المستشفى أجرى 8814 عملية جراحية، تنوعت ما بين عمليات كبرى وصغرى وعمليات حرجة وذات مهارة عالية، وشملت (جراحات العظام، مناظير العظام، جراحات العمود الفقرى، جراحات الوجه والفكين، جراحات التجميل، جراحات الأوعية الدموية، جراحات عظام الأطفال، جراحات المخ والأعصاب، والجراحات العامة)، للمرضى المنتفعين بالتأمين الصحى والمستحقين للعلاج على نفقة الدولة والتعاقدات.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى أن السعة السريرية لمستشفى الهلال تبلغ 467 سرير داخلى، و17 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى 15 سرير عمليات وإفاقة، لافتًا إلى أنه يتم العمل على إنجاز عدد من مشروعات التطوير بالمستشفى واستقدام واستحداث الأجهزة والآلات الطبية، بهدف تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية.

وأضاف الدكتور أيمن خلاف، مدير مستشفى الهلال، أن إجمالى عدد المترددين على المستشفى لتلقى خدمات العلاج الطبيعى بلغ 32 ألفًا و583 حالة، كما بلغ عدد التحاليل بالمعمل الإكلينيكى 185 ألفًا و630 تحليلًا، بالإضافة إلى 227 تحليلًا بقسم المعمل الباثولوجى، مشيرًا إلى إجراء 98 ألفًا، و213 أشعة عادية ومقطعية، وموجات فوق الصوتية، بالإضافة إلى الأشعة النظرية بالعمليات (C-RAM)، خلال فترة الـ 6 أشهر الماضية.

وذكر خلاف أن المستشفى شارك فى خطة الدولة للتصدى لجائحة فيروس كورونا، حيث تم تخصيص جزء من قسم الاستقبال والطوارئ لاستقبال المرضى المشتبه فى إصابتهم بالفيروس، والكشف عليهم وإجراء المسحات، بالإضافة إلى تخصيص 5 أسرة برعاية الطوارئ للتعامل مع الحالات الحرجة، كما تم فتح خط مباشر بين المستشفى وطوارئ الوزارة لاستقبال وتحويل الحالات المصابة والمشتبه فى إصابتها، حيث تم تخصيص الدور الرابع بالقسم الداخلى بسعة 51 سريرًا لحالات كورونا، بما يعادل 20% من إجمالى أسرة المستشفى.

وتابع أن المستشفى يشارك فى مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم انتظار جراحات العظام والعمود الفقرى، حيث تم إجراء 5379 عملية، كما شارك المستشفى فى مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، ومبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى.