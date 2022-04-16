فرع المعهد القومى لعلوم البحار بالإسكندرية يستقبل وفدا إفريقيا

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا من الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، حول استقبال فرع المعهد بالإسكندرية وفدا إفريقيا من مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى.





يأتى ذلك فى إطار التعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وفى إطار البرنامج التدريبى الإقليمى تحت عنوان "الإدارة المتكاملة للموارد المائية كأداة للتكيف مع تغير المناخ"، والذى يضم 25 متدربا من 15 دولة إفريقية.

وأشار التقرير إلى تنظيم المعهد ورشة عمل للوفد الإفريقى، لدراسة الموضوعات المختلفة فى مجال علوم البحار والمصايد، وتأثير التغير المناخى على التنمية الساحلية، مع استعراض أنشطة المعهد فى تلك المجالات، والبرامج الخاصة بحماية البيئة البحرية، من خلال تقديم العديد من المحاضرات العلمية والبرامج التنفيذية التى ينظمها المعهد مع الجهات المختلفة بالدولة.

أدار الورشة الدكتور طارق عثمان رئيس شعبة البيئة البحرية، والدكتور عبير منير وكيل الشعبة، ونخبة من الخبراء فى مجال الطبيعة البحرية.

وأضاف التقرير أنه تم مناقشة آليات التعاون المستقبلى مع أعضاء الوفد الإفريقى، ودراسة إعداد مذكرات تفاهم مع الدول الإفريقية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

وفى ختام الزيارة، قام الوفد بجولة فى المعامل البحثية، ومعرض الأحياء المائية، والمتحف البحرى بالفرع، بمرافقة الدكتور حمدى عمر المشرف على معرض الأحياء المائية، والذى قدم شرحا عن الأسماك والكائنات البحرية التى يضمها المعرض بفرع الإسكندرية.