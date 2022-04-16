/692264/ببدلة-فويل-محمود-العسيلي-يثير-سخرية-الجمهور-اشتغلوا-لحد-ما-تجبوها

أثار الفنان محمود العسيلي سخرية متابعيه عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام من خلال نشره صورة ارتدى بها بدلة باللون الفضي اللامع يبدوا أنه التقطها في إحدى حفلاته الغنائية.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير سخرية الجمهور من بدلة محمود العسيلي

كتب محمود العسيلي معلقا على الصورة التي شاركها مع جمهوره عبر موقع انستجرام، ساخرا من إطلالته: “شتغل لغاية لما ينفع تلبس بدلة فويل جميلة زي دي”.

تعليقات الجمهور على إطلالة العسيلي

وأتت تعليقات الجمهور على إطلالة العسيلي بين إشادة بعضهم وسخرية الأخرين، فكانت التعليقات الساخرة: “ومين قالك انها جميلة”، “تدخل الفرن واحلى ورقة لحمه”، “هي حلوة بس متعملهاش تاني يا عسيلي “، “ولله لو ببلاش ما هلبسها”.

وأشاد عدد من محبي محمود العسيلي بإطلالته، قائلين: “انت بيلبقلك تلبس شو ما بدك.. ورق شجر بتطلع بتاخد العقل و القلب سوا “، “شياكة واناقة وجمداان”، “أنت غيرهم لأنك مجتهد”، “يا حبيبي انت اشيك واحسن واحد والله”.

آخر أعمال محمود العسيلي

من ناحية اخرى، تعد أغنية «قلقان» أحدث أعمال الفنان محمود العسيلي، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمود عسيلي، توزيع & ميكس و ماستر علي فتح الله، ويشارك في إنتاجها شركة دي إس ميديا.

وتقول كلمات أغنية «قلقان»: "قالوا حلوة أنا قلت تجنن قالوا فلتة أنا قلت رهيبة شداني شدة غريبة ليه ليه كل ما اشوفك أبلم لا بسلم ولا بتكلم ومسلم ولا داري أقولك إيه أنا همسك فيكي مش سايبك وأنا حر في ملكي أناني ولا ملى عيني غيرك، تاني مفيش أنا جاي الدنيا أحبك أنا واصل للدرجادي لو مانتيش في الدنيا دي ماجيش، وقلقان بصراحة آه أيوة أنا قلقان إزاي أقاومك وأنا إنسان غلباني وأنا راضي وغلبان وقلقان نعمة وهخاف لا تروح مني دلعك ده حاجة تجنني لو حب ده بحبك أنا كمان”.

محمود العسيلي في رمضان 2022

وكان قد شارك محمود العسيلي الفنانة روبي في إعلان ضمن أعلان رمضان 2022، لشركة اجهزة كهربائية بعنوان “فريش”، والتي حازت على إعجاب عدد كبير من الجمهور خلال فترة عرضها.