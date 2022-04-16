/692262/العناية-الالهية-تنقذ-50-راكبا-اشتعلت-النيران-باتوبيس-يستقلونه-بطريق-أسيوط-الصحراوي

تلقت غرفة العمليات بمحافظة أسيوط، إخطارًا من وحدة الإسعاف المعينة بطريق أسيوط البحر الأحمر الكيلو 45 يفيد بورود بلاغ باشتعال النيران بأتوبيس رحلات قادم من القاهرة بطريق أسيوط_البحر الأحمر الصحراوي دون معرفة الأسباب ويحمل 50 راكبا.

دوت الخليج

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع البلاغ وتبين اشتعال النيران بأتوبيس رحلات قادم من القاهرة بطريق أسيوط البحر الأحمر الصحراوي يحمل رقم ن ف ج 935 وذلك بعد حدوث عطل مفاجئ به وتمكن الركاب وسائق الأتوبيس من النزول قبل اشتعال النيران به بدقائق معدودة دون وقوع أي إصابات تذكر وتمكن قائد الاتوبيس نقله على جانب الطريق قبل اشتعال وأنقذتهم العناية الإلهية من كارثة موت واحتراق محققة.

جار الدفع بسيارات المطافي

جار الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف وقوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة، خاصة أن الحريق أدى لتفحم الأتوبيس بالكامل وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة واستدعاء فرق الإطفاء للسيطرة على الحريق واحتواء الموقف.

العناية الإلهية

تدخلت اليوم العناية الإلهية، في إنقاذ حياة 50 راكبا قبل اشتعال أتوبيس رحلات كانوا يستقلونه من القاهرة بطريق أسيوط البحر الأحمر الصحراوي الكيلو 45، وذلك بعدما تعطل الأتوبيس واندلعت فيه النيران فور إنزال الركاب والسائق وشاء القدر أن يكون الأتوبيس فارغا قبل تفحمه بدقائق دون وقوع أي إصابات وجار العمل للسيطرة على الحريق.