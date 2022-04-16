/692260/اكرم-حسني-يوجه-رسالة-لـ-أحمد-فهمي-بعد-مشاركته-في-مسلسل-مكتوب-عليا

وجه الفنان أكرم حسني رسالة لصديقه الفنان أحمد فهمي، بعد مشاركة الأخير في الحلقة 14 من مسلسل مكتوب عليا التي عرضت مساء أمس الجمعة.

دوت الخليج يرصد رسالة أكرم حسني لـ أحمد فهمي

نشر أكرم حسني صورة تجمعه بأحمد فهمي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وعلق عليها قائلا: “قرص الطعميه علي الطبليه تملي مقسمينه، اعملوا اللالي وهو تملي شايلني فنني عينه”.

ظهور أحمد فهمي في أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 14

وكان قد ظهر أحمد فهمي في أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 14في دور مدير الفندق الذي حجزه جلجل “أكرم حسني”، ليقيم به فرحه على “سلمى” هنادي مهنا بعد حصوله على ورثه في زوجته الأولى شقيقة بدوي “عمرو عبد الجليل”.

قصة مسلسل مكتوب عليا

وتدور قصة مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني في إطار تشويقي كوميدي، حيث أن الفنان أكرم حسني يجسد شخصية جلال خلال أحداث العمل الدرامي، وهو شاب من طبقة متوسطة، يعيش حياة صعبة، من أجل إيجاد الأموال، والحصول على معيشة مستقرة، يمتلك ميزة أو لعنة اذ بدأت تظهر كلمات معبرة على ذراعه، لكي تخبره بما سيحدث له خلال الساعات المقبلة، حتى يأتي يوم ويجد على ذراعه كلمة الموت، ليعلم أنه سوف يموت، فيحاول بكل الطرق أن يمنع ذلك الحدث في إطار من التشويق والإثارة.

هذا ويشارك في بطولة مسلسل مكتوب عليا أكرم حسني، بجانب عدد من النجوم منهم أيتن عامر، وهنادي مهنا التي تقدم دور موظفة في البنك، يعجب بها أكرم حسني بمجرد رؤيته لها في البنك، ويحاول أن يتقرب منها بأي طريقة.

مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا

والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، والإنتاج لـ كريم أبوذكري بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض مسلسل مكتوب عليا يوميًا طوال شهر رمضان عبر شاشة قناة dmc الفضائية في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة 1.45 صباحا، والمرة الثانية الساعة 6 صباحاً.