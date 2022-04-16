/692258/اليوم-رجال-طائرة-الأهلي-يواجه-طلائع-الجيش-في-الدوري

يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي اليوم السبت مع فريق طلائع الجيش في المباراة التي من المقرر أن تجمع الفريقين لتحديد المركز الثالث ببطولة الدوري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

من المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم وتقام على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية ويسعى الأهلي إلى الفوز باللقاء.

نتيجة قرعة دوري أبطال إفريقيا

النادي الأهلي يواجهه الرجاء المغربي فى لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفاق اسطيف ضد الترجي التونسي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

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صن داونز يواجهة وبترو أتلتيكو ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

جدول مواجهات الأهلي المتبقية في الدور الأول

الجولة 14 – ويلعب الأهلي ضد إيسترن كومباني، يوم 12 من أبريل، على استاد “الأهلي we السلام”.

الجولة 15 – يلعب الأهلي ضد إنبي يوم 19 من أبريل، على استاد المقاولون العرب.

الجولة 16 – يلعب الأهلي ضد طلائع الجيش يوم 27 من أبريل، على استاد “الأهلي we

الجولة 17 – يلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، يوم 30 من أبريل، على استاد المقاولون العرب.

نتيجة مباراة الأهلي والمصري

انتهت أحداث مباراة ناديي المصري والأهلي، بفوز فريق النادي البورسعيدي بهدف مقابل لا شئ، وذلك ضمن منافسات الجولة رقم 13 من بطولة الدوري العام، لتكون الهزيمة الأولى للأهلي في الدوري هذا الموسم.

وباغت النادي المصري الفريق الأحمر بهدف لاعبه هيثم ليوني، في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء، واستمرت سيطرة الفريق الأخضر على معظم أحداث اللقاء، حتى أهدر فريق المصري هدفًا مؤكدًا في الدقيقة 35، لولا تألق الشناوي، والذي حرم المصري من التقدم بالهدف الثاني.

في الشوط الثاني، أجرى المدير الفني للنادي الأهلي، بيتسو موسيماني تغييرات على تشكيل اللقاء، بدخول حسام حسن وجسين الشحات وأحمد عبد القادر، وخروج لويس ميكسوني، وكريم فؤاد وأيمن أشرف، وذلك في محاولة لتصحيح الأوضاع وتدارك النتيجة، لكن استمرت سيطرت النادي المصري أيضًا على مجريات المباراة، دون وجود أي هجمات حقيقة من لاعبي الأهلي على مرمى المصري، إلا في نهاية الشوط الثاني، والتي تعامل معها مدافعي الأخضر بجدية