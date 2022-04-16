الرى: الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٤٨٩٨ كيلومتر والعمل على...

- إزالة ٥٥ ألف حالة تعدى بمساحة ٨ مليون متر مربع في إطار الحملات الموسعة للإزالات

- حملات موسعة للإزالات بمحافظات والدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان

- تحديث شبكة الترع ، وتحقيق عدالة توزيع المياه ، وحسم مشاكل الرى ، وتحسين نوعية المياه ، ورفع القيمة السوقية للأراضى الزراعية ، وزراعة أراضى بور لم يتم ريها منذ سنوات ، وإنشاء وتوسعة الطرق بجانبى الترع ، أبرز مكاسب أعمال تأهيل الترع

عقد السيد الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري إجتماعاً مع السيد الدكتور/ إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى والسيد المهندس/ طارق عواد رئيس قطاع الرى والسيد المهندس/ فتحى رضوان رئيس قطاع التوسع الافقى والمشروعات والسيد المهندس/ محمود السعدى مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه والسيد المهندس/ عبد اللطيف خالد مستشار الوزارة لمتابعة تنفيذ مشروعات الرى الحديث لإستعراض الموقف التنفيذى للمشروع القومي لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقى.

وصرح الدكتور عبد العاطى أنه تم الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٤٨٩٨ كيلومتر بمختلف المحافظات ، وجارى تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٤٠٩١ كيلومتر ، بالإضافة لتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال ٢٩٠٩ كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه الى ١١٨٩٨ كيلومتر ، كما تم الإنتهاء من تأهيل مساقى بأطوال تصل الى ٦٦ كيلومتر.

وأوضح سيادته أن العديد من الترع عانت خلال السنوات الماضية من مشاكل عديدة ، مثل إستبحار القطاع المائى وتعدى بعض المواطنين عليها من خلال إلقاء المخلفات بها الأمر الذى ينعكس سلباً على قدرة المجرى المائى على توصيل المياه للنهايات ، والتأثير سلباً على نوعية المياه بالترع وبالتالى المحاصيل التى يتم ريها بإستخدام هذه المياه ، والتأثير سلباً على صحة الانسان والحيوان ، الأمر الذى دفع وزارة الموارد المائية والرى لإتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح هذه الأوضاع من خلال تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع ، والذى يستهدف تأهيل حوالى ٢٠ ألف كيلومتر من الترع بتكلفة إجمالية ٨٠ مليار جنيه بحلول منتصف عام ٢٠٢٤.

وأشار سيادته للمكاسب العديدة التى حققتها أعمال التأهيل مثل تحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه ، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة فى فترة أقصى الإحتياجات ، وتقليل الإنفاق السنوى على أعمال صيانة وتطهير الترع ، وتأهيل المآخذ الفرعية علي الترعة ، والحفاظ على منافع الرى على جانبى الترع ، وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة ، ورفع القيمة السوقية للأراضى الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل ، وزراعة أراضى بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات ، وزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح بإستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبى الترع في بعض المواقع ، وتوفير آلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.

كما تلقى الدكتور عبد العاطى تقريرا يستعرض موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات ، لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى ، حيث أشار التقرير أنه تم حتى تاريخه إزالة ما يزيد عن ٥٥ ألف حالة تعدى بمساحة حوالى ٨ مليون متر مربع ، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وأوضح سيادته أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائى لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات ..حيث تم تنفيذ عدد (٧) قرارات إزالة ردم بمساحة ٩٧٥٠ متر مربع بناحية قرية فارس بمركز كوم امبو بمحافظة اسوان ، وذلك بتأمين مركز شرطة كوم امبو وتواجد مسئولى الادارة المحلية وبإستخدام معدات الوزارة ، و تم إزالة عدد (٤) مخالفات ردم بالمجري المائي بمساحة ٥٦٧ متر مربع بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ ، وتم إزالة عدد (٢) قرار إزالة لمبانى مخالفة بمساحة ٤٨ متر مربع بناحية نزلة سمهان بمركز ديرمواس ، وإزالة عدد (٨) قرارات إزالة لمبانى مخالفة بمساحة ٢٥٥ متر مربع بناحية السرو بمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا ، وتنفيذ عدد (١٢) قرار إزاله لمباني مخالفة بمساحة ٩٠٠ متر مربع بمركز أجا بمحافظة الدقهلية بتأمين قوات شرطه مركز أجا.

في محافظة سوهاج .. تم تنفيذ عدد (٥) قرارات إزالة منهم عدد (٣) قرارات إزالة ردم بمساحة ١٣٠٠ متر مربع وعدد (٢) قرار مبانى مخالفة بمساحة ١٨٠ متر مربع ، بناحية الكتكاته و العوامية بمركز ساقلته بمحافظه سوهاج بتأمين قوات الشرطة وبوجود مسئولى مجلس مدينه ساقلته وبإستخدام معدات الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بسوهاج ومعدات مجلس مدينة ساقلته ، وتحت إشراف مهندسي وفني الإدارة ، وتنفيذ عدد (٤) قرارات إزالة عبارة عن عدد (٣) قرارات إزالة ردم بمساحة ٧٠٠ متر مربع وعدد (١) قرار إزالة لمبانى مخالفة بمساحة ١٠٠ متر مربع بمركز المراغة ، وعدد (٢) قرار إزالة لمبانى مخالفة بمساحة ١٤٨متر مربع بمركز دار السلام ، وتنفيذ عدد (٩) قرارات إزالة لمبانى مخالفة بمساحة ١٢٠٠ متر مربع بناحيه الهريف الاوسط بجزيره الخزنداريه بمركز طهطا.

وفى محافظة البحيرة .. تم إزالة عدد (٢٥) مخالفة لأحواش من فروع الاشجار داخل المجري بمساحة ١٧٣٥ متر مربع بالتنسيق مع مركز شرطه كوم حمادة بمحافظه البحيرة ، وعدد (٦) مباني مخالفة بمساحة ٢٦١ متر مربع بمركز شبراخيت ، وعدد (٢) مخالفة ردم بمساحة ٢١٠ متر مربع وعدد (٢) مخالفة عمل أحواش من فروع الاشجار داخل المجري بمساحة ٤٥ متر مربع بمركز المحمودية.

وفى محافظة أسيوط .. تم تنفيذ عدد (١١) قرار إزالة بمنطقة جزيرة بهيج وأولاد قناوي ببني محمد بمركز أبنوب بأسيوط عبارة عن عدد (٤) قرارات ردم بمساحة ٢٠٠ متر مربع وعدد (٤) قرارات أسوار من البلوك بمساحة ٢٣٠ متر مربع وعدد (٣) قرارات إزالة فورية لمباني بلوك بمساحة ٤٩ متر مربع ، وذلك بتأمين قوات مركز شرطة أبنوب وبإستخدام معدات الوزارة و تحت إشراف مهندسي وفني الوزارة ، كما تم تنفيذ عدد (٣) قرارات إزالة بمنطقة الوليديه لمخالفات ردم بمساحة ١٦٠٠ متر مربع ، وذلك بتأمين قوات قسم شرطة ثان أسيوط ، كما تم تنفيذ عدد (٣) قرار إزالة لمبانى مخالفة بمساحة ٢١١.٥ متر مربع بقرية المندرة بحري بمركز ديروط بتأمين قوات مركز شرطة.

وفى محافظة قنــا .. تم تنفيذ عدد (٨) قرارات إزالة لتعديات بمساحة ٦٤٠ متر مربع بناحية قرية جزيرة مطيرة وطوخ بمحافظة قنــا ، كما تم تنفيذ عدد (٩) قرارات ازالة بناحية قرية الفارسية وقرية البراهمة بمركز قفط ، كما تم تنفيذ عدد (٨) قرارات ازاله بناحية مركز نقاده عبارة عن عدد (٧) قرارات ردم بحجم ١١٠ متر مكعب وعدد (١) قرار مبانى مخالفة بمساحة ٥٤ متر مربع ، وذلك بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم الخاصة.