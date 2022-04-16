«الصحة» تنظم احتفالية للأطفال مرضى التمثيل الغذائى (صور)

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة الصحة والسكان، احتفالية بعنوان "مستقبلنا فى صحة أولادنا" للأطفال من مرضى التمثيل الغدائى، بهدف رفع الوعى الغذائى الصحى لدى أولياء أمورهم، للوصول إلى جيل صحى خال من مسببات الإعاقة.





يأتى ذلك ضمن الجهود المستمرة التى تبذلها وزارة الصحة والسكان للحد من انتشار الأمراض الوراثية لدى الأطفال من خلال "مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى حديثى الولادة".

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى للوزارة، إن الاحتفالية تضم عددا من الأطفال من مرضى التمثيل الغذائى وذويهم وعددا من أخصائى التغذية والأخصائيين النفسيين لضمان تقديم الوعى والدعم النفسى والمشورة لأولياء الأمور.

ومن جانبه، أوضح الدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أن الاحتفالية تتضمن تقديم مجموعة من الأغذية الخاصة بالأطفال مرضى التمثيل الغذائى، وتوعية أولياء الأمور بطريقة تحضيرها، فضلا عن منح أولياء الأمور إمكانية طهى عدد من الأصناف المختلفة بمشاركة أخصائيى التغذية.

وأضاف الدكتور وائل عبدالرازق، أن الاحتفالية تتضمن تقديم أنشطة ترفيهية مختلفة للأطفال بهدف تعزيز جودة الحياة لديهم ودمجهم فى المجتمع، ليتمكنوا من ممارسة حياتهم بشكل طبيعى، فضلا عن تكريم الأمهات تقديرا لمجهوداتهن مع أطفالهن.

وفى ذات السياق، أكد الدكتور محمد عبدالله، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة، أن مثل تلك الاحتفاليات تساهم فى تمتع هؤلاء الأطفال بحياة طبيعية، لافتا إلى تقديم خدمات الدعم والمشورة لأولياء الأمور خلال الاحتفالية للحد من احتمالات إنجاب أطفال مصابين بأى من الأمراض الوراثية.

كما أشار الدكتور خالد عطيفى، المدير التنفيذى لمبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، إلى أن الأمراض الوراثية تتضمن "قصور الغدة الدرقية الخلقى، تضخم الغدة الكظرية الخلقى، أنيميا الفول، التليف الكيسى، فرط شحميات الدم الوراثى، الفينيل كيتونوريا، نقص رباعى هيدروبيترين، حموضة الدم العضوية، ارتفاع حمض أيزوفاليريك بالدم، ارتفاع الحمض البروبيونى/الميثيل مالونى بالدم، مرض البول القيقبى، ارتفاع التيروزين فى الدم – النوع الأول، ارتفاع الجالاكتوز فى الدم، ارتفاع هوموسيستين بالبول، ارتفاع الأرجينين بالدم، ارتفاع السيترولين بالدم، نقص الأورنيثين ناقل الكربامويل، أكسدة الأحماض الدهنية، نقص إنزيم البيوتينيداز".

وأضاف الدكتور خالد عطيفى، أنه تم تخصيص 25 مركزا لعلاج الأمراض الوراثية لحديثى الولادة، وجار التوسع تباعا فى تلك المراكز لتشمل جميع محافظات الجمهورية، وهذه المراكز تقدم خدمات العلاج والمتابعة الدورية بالمجان للأطفال من الأعمار المختلفة الذين يعانون من أى أمراض وراثية.