وزير التعليم العالى يوجه بسرعة تشغيل مستشفى الثدى بالتجمع

جدة - نرمين السيد - تفقد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم السبت، أعمال تطوير وإنشاءات مستشفى الثدى التابع للمعهد القومى للأورام جامعة القاهرة بالتجمع الأول، برفقة حاتم أبوالقاسم عميد المعهد القومى للأورام، وعماد شاش مدير المستشفى.





وخلال الزيارة، تفقد الوزير مبنى العيادات الخارجية والصيدلة الإكلينيكية وقسم العلاج الإشعاعى وقسم العلاج الكيميائى ومساحة انتظار العيادات الخارجية.

واستمع لشرح تفصيلى حول سير أعمال تطوير مستشفى الثدى، موجهًا باستكمال تجهيز المستشفى بالأجهزة الحديثة وفقًا لأحدث المواصفات العالمية.

ووجه الوزير بسرعة الاستعداد لتشغيل المستشفى بكامل طاقته الاستيعابية فى أسرع وقت مُمكن، والالتزام بالجدول الزمنى الذى تم إعداده مُسبقًا، حتى تكون المستشفى إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية فى مصر.

وأكد الوزير على أهمية تأهيل وتدريب جميع أعضاء الفريق الطبى، لاستخدام الأجهزة الطبية الجديدة؛ لتقديم خدمة علاجية مُتميزة للمواطنين.

الجدير بالذكر أن مستشفى الثدى يعُد أول مستشفى مُتخصص لعلاج سرطان الثدى بالمجان، ومنذ عام 2013 تم استقبال 540 ألف مريض بالعيادات الخارجية، وتم إجراء 160 ألف جلسة علاج كيماوى، و11500 عملية جراحة ثدى، وخلال عام 2021 تم استقبال 78 ألف مريض بالعيادات الخارجية، وتم إجراء 30 ألف جلسة علاج كيماوى، وتشمل أعمال التطوير، زيادة عدد العيادات الخارجية من 5 إلى 16، وزيادة عدد الكراسى فى قسم العلاج الكيميائى، ليُصبح العدد 55 بدلاً من 24.

ومن المُقرر زيادة مساحة انتظار العيادات الخارجية وقسم العلاج الكيميائى، فضلاً عن استحداث قسم العلاج الإشعاعى وزيادة الطاقة الاستيعابية والأجهزة الطبية الحديثة بقسم الأشعة التشخيصية من 3 أجهزة إلى 8 أجهزة، وتشمل (ماموجرام – سينيه – مقطعية – رنين – سونار - بيزوترونية)، وكذلك سيتم إنشاء صيدلية إكلينيكية جديدة تضم 6 أجهزة طبية جديدة، وسيتم زيادة الطاقة الاستيعابية ومساحات الانتظار فى قسم صيدلية صرف الأدوية.