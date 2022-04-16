عاجل.. حقيقة صدور منشور للإعلان عن أوراق مسابقة 30 ألف معلم

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن صدور منشور رسمى من وزارة التربية والتعليم للإعلان عن الأوراق المطلوبة لمسابقة 30 ألف معلم لعام 2022.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور أى منشور رسمى من الوزارة للإعلان عن الأوراق المطلوبة لمسابقة 30 ألف معلم لعام 2022. وشددت على أن الوزارة لم تعلن حتى الآن عن أى تفاصيل متعلقة بمسابقة 30 ألف معلم، والتى سيتم من خلالها تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات متتالية، مُوضحةً أنه يجرى حالياً الإعداد للمسابقة من خلال تحديد المواصفات الفنية والتربوية المطلوبة، مُناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الزائفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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