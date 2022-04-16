الزراعة: الدولة حريصة على تلبية جميع احتياجات المواطن من السلع

جدة - نرمين السيد - وقال القرش، فى تصريحات خاصة لبرنامج (هذا الصباح) المذاع على قناة (إكسترا نيوز)، اليوم السبت، "إن الدولة المصرية اتخذت منهجا واضحا لتوفير احتياجات المواطن، حيث اعتمدت على المكون المحلى والزراعة المحلية وزيادة إنتاجية الفدان من القمح، وبالتالى تمكنت من تحقيق أعلى نسب ممكنة من الاكتفاء الذاتى".

وأضاف أن "الدولة دائما ما تسعى لتنويع مصادر استيراد القمح، فيوجد لدينا أكثر من 12 منشأ معتمدا ونسعى لإضافة مصادر جديدة، وهذا يأتى فى إطار التبادل التجارى فى القطاع الزراعى، فالدولة المصرية فتحت الكثير من الأسواق خلال الفترة الماضية لتصدير منتجاتها فى الخارج واحتلت مراتب متقدمة فى ذلك".

وأوضح القرش أنه "يتم حاليا رؤية الأماكن التى يمكن أن نلبى منها احتياجاتنا من السلع الاستراتيجية للدولة المصرية فى الأسواق الخارجية، ورأينا السوق الهندية وحرصنا على اعتماد هذا السوق".

وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، قد أعلن أمس عن اعتماد دولة الهند كدولة منشأ لاستيراد القمح وفقا للتقرير الذى تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى المصرى.