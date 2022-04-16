موعد الدفع بالقطارات الإضافية خلال فترة عيد الفطر

جدة - نرمين السيد - وأوضحت السكة الحديد، فى بيان لها، اليوم السبت، أن الدفع بالقطارات الجديدة سيكون بداية من الأسبوع المقبل، وأن الحجز متاح على القطارات الإضافية قبل ميعاد السفر بـ24 ساعة فقط على عكس القطارات المجدولة التى يتاح حجزها قبل السفر بـ14 يوما، على أن يتم حجز 4 تذاكر لكل راكب بموجب الرقم القومى، ويتم بدء الحجز على جميع القطارات المكيفة صباح كل يوم فى تمام الساعة 7.00 صباحا.

وتشمل قائمة القطارات الإضافية المقرر أن تدفع بها هيئة السكة الحديد خلال فترة عيد الفطر المبارك، 8 قطارات مكيفة تقوم برحلات يومية ذهاب وعودة بخط الصعيد، بالإضافة إلى القطارات العادية الإضافية التى سيتم تشغيلها.