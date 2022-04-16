جدة - نرمين السيد - وأوضحت السكة الحديد، فى بيان لها، اليوم السبت، أن الدفع بالقطارات الجديدة سيكون بداية من الأسبوع المقبل، وأن الحجز متاح على القطارات الإضافية قبل ميعاد السفر بـ24 ساعة فقط على عكس القطارات المجدولة التى يتاح حجزها قبل السفر بـ14 يوما، على أن يتم حجز 4 تذاكر لكل راكب بموجب الرقم القومى، ويتم بدء الحجز على جميع القطارات المكيفة صباح كل يوم فى تمام الساعة 7.00 صباحا.
وتشمل قائمة القطارات الإضافية المقرر أن تدفع بها هيئة السكة الحديد خلال فترة عيد الفطر المبارك، 8 قطارات مكيفة تقوم برحلات يومية ذهاب وعودة بخط الصعيد، بالإضافة إلى القطارات العادية الإضافية التى سيتم تشغيلها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد الدفع بالقطارات الإضافية خلال فترة عيد الفطر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.